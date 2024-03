Am 17. März 2024 fanden in Ostrach die Gau- und Kreismeisterschaften im Gerätturnen statt und sorgten gleichermaßen bei Teilnehmern und Zuschauern für Begeisterung. Unter der organisatorischen Leitung von Marcel Teuber und seinem Team des Turngaus Hohenzollern sowie des Ausrichtervereins unter der Regie von Herta Zimmermann versammelten sich rund 100 Turnerinnen und Turner, um ihr Können in verschiedenen Disziplinen zu demonstrieren. Pünktlich um 9:00 Uhr begannen die Wettkämpfe mit dem ersten Durchgang und boten eine Vielfalt an Übungen am Boden, Balken, Barren und weiteren Geräten. Mit großer Hingabe kämpften die Athletinnen und Athleten um Bestnoten bei den Kampfrichtern, die unter der Leitung von Rebekka Lück die anspruchsvollen Leistungen bewerteten.

Die Veranstaltung bot nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein unterhaltsames Erlebnis für die gesamte Familie. Neben den Wettkämpfen konnten sich die Zuschauer an Verpflegungsständen stärken und die Athleten tatkräftig unterstützen.

Die Gau- und Kreismeisterschaften im Gerätturnen endeten nach einem erfolgreichen Wettkampftag gegen 16:00 Uhr mit der Siegerehrung des zweiten Durchgangs. Die Freude über die erbrachten Leistungen und die Fairness des Wettbewerbs waren bei allen Beteiligten deutlich spürbar. Marcel Teuber, der die Veranstaltung federführend organisierte, äußerte sich nach der Veranstaltung erleichtert und glücklich über den reibungslosen Ablauf: „Die diesjährigen Gau- und Kreismeisterschaften verzeichneten die höchste Teilnehmerzahl seit der Corona-Pandemie, was einen positiven Trend für unseren Sport, das Gerätturnen, darstellt. Wir hoffen, diesen Schwung auch bei künftigen Veranstaltungen wie den Gaukinderturnfesten Mitte des Jahres beibehalten zu können!“

Die Turnerinnen und Turner, die die Plätze 1 bis 6 belegten, haben sich für das Bezirksfinale qualifiziert, das am 11. und 12. Mai 2024 im Turngau Schwarzwald stattfinden wird.