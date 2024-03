Am 17. März versammeln sich ab 9 Uhr rund 100 Turner in der Turnhalle in Ostrach, um an den Gau- und Kreismeisterschaften im Gerätturnen teilzunehmen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Veranstalter, der Turngau Hohenzollern, einen beeindruckenden Zuwachs an Teilnehmern von über 30 Prozent verzeichnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gastgeber dieser spannungsgeladenen Veranstaltung ist dieses Mal der Turnverein Ostrach.

Die Wettkämpfe versprechen beeindruckende Übungen an Boden, Balken, Barren und weiteren Geräten, bei denen die Athletinnen und Athleten um die Gunst der Kampfrichter und des Publikums kämpfen.

Neben den sportlichen Höhepunkten gibt es Verpflegung, die durch den Ausrichter bereitgestellt wird, und die Gelegenheit, die Athletinnen und Athleten von der Tribüne aus anzufeuern. Der Eintritt ist frei