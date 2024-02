Ein Jugendstreich ist am Samstag um 16.55 Uhr in der Josef-Wiest-Straße in Gammertingen einem bislang unbekannten Täter missfallen, sodass dieser in seinem Zorn sein Opfer schubste und dabei bei diesem eine Kopfplatzwunde verursachte.Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Opfer wird gegen Metallgerüst geschubst

Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen trat der Geschädigte in heranwachsendem Alter auf eine leere Tetra Pak Verpackung, um einen Knall zu erzeugen. Als ein vorbeilaufender Mann dies wohl nicht für gutheißen konnte, schubste er unvermittelt den Geschädigten gegen ein Metallgerüst.

Der Geschädigte erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und musste diesbezüglich ambulant ärztlich behandelt werden. Er wurde durch die Streifenbesatzung der Polizei in eine Unterkunft gebracht.

Wer kann Hinweise geben?

Der Täter wird als 60 bis 65 Jahre alt und mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll eventuell mit einem Kind unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, die Polizei unter 07571/1040 anzurufen.