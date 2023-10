Gammertingen

Wo sich Mensch und Tier wohlfühlen

Gerade geschlüpft: die kleinen Küken finden viele Streichler und Streichlerinnen. (Foto: Alina Veit )

„Landwirtschaft geht uns alle an! “ In ihrer Predigt zum Erntedankgottesdienst, der am vergangenen Sonntag das Mariaberger Hoffest eröffnete, legte Pfarrerin Bärbel Danner den Fokus auf die gerechte Verteilung der Güter, den nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung und einer lebenswerten Umwelt mit ausreichend gesunden Nahrungsmitteln für die künftigen Generationen.

