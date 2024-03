Windkraftgegner greifen Bürgermeister und Gemeinderat an

Etwa 70 Windkraftgegner aus den Albgemeinden um die Kernstadt Gammertingen haben am Dienstagabend Bürgermeister Andreas Schmidt und den Gemeinderat verbal angegriffen. Mit Plakaten und Aufschriften wie „Wo bleibt der Abstand, wo bleibt der Anstand?“, „Kettenacker sagt Nein zur Windkraft“ und „Unüberlegt Mensch und Natur gefährdet“ machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam.

Gerhard Hospach wirft Bürgermeister Intransparenz vor

Als Sprecher der Windkraftgegner tat sich vor allem Gerhard Hospach hervor. Er warf Schmidt einen Mangel an Kommunikation mit den Bürgern und fehlende Transparenz vor. Schmidt zählte daraufhin alle Termine auf, in denen er in Gemeinde- oder Ortschaftsräten, bei anderen Veranstaltungen und im Amtsblatt über die Windkraftpläne informiert hatte. „Ich kann da kein Kommunikationsdefizit wahrnehmen“, sagte Schmidt.

Was ist Ihr Ziel? Möchten Sie der Windkönig Andreas Schmidt der Erste von Gammertingen werden? Gerhard Hospach

Hospach kritisierte zudem, dass der Gemeinderat keine Unterstützung von einem Juristen zur Stellungnahme der Gemeinde erhalte. „Sie schlagen Haken, in dem Sie angesehene Bürger als befangen erklären lassen. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Was ist Ihr Ziel? Möchten Sie der Windkönig Andreas Schmidt der Erste von Gammertingen werden?“ fragte Hospach unter Applaus der Anwohner im Zuschauerraum.

Gerhard Hospach (rechts) sprach hauptsächlich für die Windkraftgegner in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats. (Foto: Julia Brunner )

Wolfgang Lieb widerspricht Windkraftgegnern

Wolfgang Lieb von der Fraktion „Gleiches Recht für Alle“ antwortete für das Gremium und widersprach Hospach deutlich. „Wir haben nicht um Rechtsbeistand gesucht. Wir werden weder vom Bürgermeister gegängelt, noch bevormundet. Der Gemeinderat kann den Bürgermeister bei weitem überstimmen“, so Lieb.

Der Rat werde versuchen, dass alle miteinander eine verträgliche Lösung für die Gemeinde finden. „Wenn Sie uns dies nicht zu trauen, Sie haben noch ein paar Tage Zeit, um eine Liste für den Gemeinderat aufzustellen“, sagte er.

Gegen Ende der Ratssitzung sprach Franz Hanner (CDU) noch einmal das Thema Windkraft an. Er schlug vor, dass das Gremium einen Teilflächennutzungsplan für Windkraft im Süden Kettenackers formal aufhebe. „Wir schließen uns dem Vorschlag an und sehen das als Signal für die Bevölkerung, die zum Teil leider schon wieder zuhause ist“, sagte Jörg Scham (SPD, Grüne und unabhängige Bürger) und auch Wolfgang Lieb stimmt im Namen seiner Fraktion für den Vorschlag.

Nun muss dieser nochmals als ordentlicher Beschluss vom Gemeinderat und anschließend dem Gemeindeverwaltungsverband abgesegnet werden.

Anstehende Windkrafttermine in und um Gammertingen

Interessierte Bürger können am Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr gemeinsam Stellungnahmen zum Regionalplan in der Turnhalle in Feldhausen abgeben. Am 10. April um 18.30 Uhr findet zudem in der Aula der Laucherttalschule eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, in der speziell über die Gebiete des Teilregionalplans, die Gammertingen betreffen, gesprochen wird.

Zu dieser wird auch Verbandsdirektor Wolfgang Heine kommen, eine Voranmeldung ist aus Kapazitätsgründen notwendig. Im April werde es eine öffentliche Gemeinderatssitzung geben, in der der Entschluss zur Stellungnahme der Stadt gefasst wird.