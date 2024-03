Die evangelische Kirchengemeinde Gammertingen weiht am 24. März nicht nur ihre neu renovierte Kirche ein. Bei einer anschließenden Versteigerung sollen zehn Bilder des Mägerkinger Künstlers Gernot Bizer unter den Hammer kommen.

Gebrauchte Orgel kostet mehrere Zehntausend Euro

Mit den Einnahmen will die Kirchengemeinde eine neu gekaufte, gebrauchte Orgel finanzieren. Diese kostet insgesamt etwa 45.000 bis 50.000 Euro.

Von den Orgelisten der evangelischen Kirche sei Bizer darauf angesprochen worden, ob er für die Anschaffung der Pfeifenorgel Spender kenne oder selbst spenden möchte. „Ich gebe euch ein Bild, habe ich gesagt. Später sind es dann zehn Bilder für die Versteigerung geworden“, sagt er. Noch stehen die ausgewählten Bilder im Atelier des 83-Jährigen in Mariaberg mit zahlreichen anderen Werken des Künstlers.

Für die Versteigerung am Palmsonntag hätten sich Vertreter der Kirchengemeinde die passenden Bilder in Bizers Sammlung frei aussuchen dürfen. Bizer hat die Werke in drei Gruppen unterteilt: Aus seinem Zyklus der Tiersternzeichen wurden Bilder mit Schiller, Beethoven und Udo Lindenberg ausgewählt.

Bild zieht die Blicke auf sich

Besonders eines der Bilder erfreut sich großer Beliebtheit: „Jeder, der kommt, springt auf den Udo an“, sagt Bizer. Sogar so stark, dass das zu versteigernde Bild bereits die zweite Anfertigung ist. Den ersten Udo hat Bizer bereits verkauft und plant bereits einen dritten zu malen. „Der ist einfach gut zu malen mit seiner Brille“, sagt der Künstler.

Die Bilder in der zweiten Gruppe haben einen regionalen Bezug mit Abbildungen von St. Leodegar, dem Wendelstein und dem Kloster Mariaberg.

In der dritten Gruppe sind mehrere abstrakte Bilder, dazu kommen zwei Tiergemälde. Bei der Auktion gibt es für jedes Gemälde ein Mindestgebot, diese reichen von 200 bis 950 Euro, befinden sich laut Bizer aber unter dem Wert, mit dem er diese eigentlich zum Kauf anbiete.

So viel Geld fehlt der Kirche noch

Pfarrer Ulrich Deißinger hofft, dass bei der Auktion möglichst viele Bilder versteigert werden. Die Anschaffungskosten der Orgel sollen komplett aus Spenden und dem Verkauf der Bilder generiert werden. Ein Großteil der Kaufsumme sei bereits durch Spenden zusammengekommen. Etwa 10.000 Euro fehlen aber noch.

Grund für die Anschaffung einer neuen Orgel ist, dass die alte elektrische Orgel bereits seit den 1980er-Jahren in der evangelischen Kirche steht. „Sie hat relativ lang gehalten, aber auch entsprechende Töne von sich gegeben“, so Deißinger.

Während der Renovierungsarbeiten in der Kirche sei klar geworden, dass es eine neue Orgel brauche. Erst sollte eine elektrische Orgel angeschafft werden, dann hätten sich die Orgelisten der Kirche auf die Suche nach einer gebrauchten Pfeifenorgel gemacht.

Unsere Orgelisten sind hingefahren und alle kamen mit Schmetterlingen im Bauch zurück. Ulrich Deißinger

In Isny seien diese fündig geworden: „Unsere Orgelisten sind hingefahren und alle kamen mit Schmetterlingen im Bauch zurück“, so Deißinger. Noch steht die Orgel in Isny, sie soll aber bald nach Gammertingen gebracht werden.

Wer die Kunstwerke vor der Versteigerung besichtigen will, kann dies am Samstag, 23. März, von 15 bis 18 Uhr oder am Sonntag, 24. März, von 9 bis 10 Uhr und im Anschluss an den Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus tun.