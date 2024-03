Die langjährige Unterstützerin des Weltladens Susanne Scham verlässt mit ihrer Familie im Sommer Gammertingen und das Weltladenteam. Deshalb planen die Ehrenamtlichen, dass der Weltladen und das Café „Fair und Mehr“ stärker zusammenarbeiten. Gudrun Scheuerle und Ursula Grasel vom Weltladen sowie das Team aus dem Sozialunternehmen Mariaberg wollen den Weggang von Scham als Chance für Veränderungen nutzen.

Erst Ende vergangenes Jahr hat der Weltladen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Vom Keller im evangelischen Gemeindehaus ist der Laden mehrere Male umgezogen. Susanne Scham ist seit über 30 Jahren Teil des ehrenamtlichen Teams und kümmert sich unter anderem um administrative Aufgaben. Schon bevor sie mit ihrer Familie nach Gammertingen gezogen ist, hat sie sich für den fairen Handel engagiert. „Im Niger habe ich Körbe verschickt, die ich dann einige Zeit später hier wieder im Weltladen gesehen habe“, sagt Scham

Ihren Weggang sehe sie als Chance für den Weltladen und das Café. „Er bewegt etwas, sonst würde alles so bleiben wie bisher“, sagt Scham. Das Team wolle sich anders aufteilen. Das betrifft auch die Mitarbeiter von Mariaberg, die sich um das Café fair und mehr kümmern. „Wir wollen eine weitere Verzahnung“, sagt Gudrun Scheuerle. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Café sollen die Kunden in Zukunft auch im Bereich des Weltladen kompetent beraten. „Woher kommen die Produkte, was ist fairer Handel“, zählt Scheuerle auf. Mit zum Weltladen stößt zudem ihr Mann, der früher ein Wohnhaus für Menschen mit Behinderung von Mariaberg geleitet hat.

Das neue Konzept sieht einen regelmäßigen Austausch aller Mitarbeiter vor. In einfacher Sprache soll ein Gefühl für die Ware des Weltladens vermittelt werden. Im Café begleiten drei hauptamtliche Betreuer mit fünf Menschen mit Behinderung. „Seit 2012 haben wir die direkte Kooperation mit dem Weltladen“, sagt Rainer Laske von Mariaberg. Durch den Standort am Trégueux Platz, an dem sich auch eine Wohneinrichtung von Mariaberg befindet, sind die Beschäftigten direkt vor Ort und müssen nicht mit einem Fahrdienst zu ihrer Arbeitstelle gebracht werden. Durch die neue Struktur sollen die Menschen mit Behinderung auch mehr Kundenkontakt haben und in Beratungsgespräche gehen.

Besonders beliebt im Weltladen seien Kaffee, Tee, Schokolade und Mangos. Der Weltladen gehört zu einem Verbund von insgesamt sieben in der Region. Der gemeinsame Gewinn wird an verschiedene Projekte gespendet. Der Weltladen in Gammertingen unterstützt Rudi Reitinger mit seinem Verein zur Entwicklungshilfe in El Salvador und ein Frauenprojekt in Nepal.