Ihr 40-jähriges Jubiläum feiert das Team vom Weltladen im Café fair & mehr am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Eingeladen sind alle, die sich über die Geschichte des Weltladens vor Ort und in Deutschland informieren möchten, aber auch alle, die mitfeiern sowie bei einer Fair-Handels-Messe Schönes und Nützliches anschauen oder erwerben möchten. Um 14 Uhr wird es zudem einen Rückblick auf 40 Jahre Weltladen Gammertingen und 50 Jahre Fairtrade Produkte von Globo und Gepa geben.

Nachdem Zivildienstleistende aus Mariaberg die Idee vor mehr als 40 Jahren angestoßen hatten, gab es zuerst im Evangelischen Gemeindehaus, dann im Römerweg, danach in der Hohenzollernstraße und schließlich in der Sigmaringer Straße ein eigenes Geschäft. Aus dem Dritte-Welt-Laden wurde der Eine-Welt-Laden und heute heißt es bundesweit schlicht Weltladen. Inzwischen hat der Verein vor Ort sich dem Freundeskreis-Eine-Welt e.V. mit Sitz in Balingen angeschlossen.

Seit elf Jahren arbeiten die Ehrenamtlichen mit dem Café fair & mehr zusammen, und so muss der Verkauf nicht selbst organisiert werden. Arbeit gibt es jedoch für das fünfköpfige Team, das sich um den dringend gewünschten Nachwuchs sorgt, genug. Von der Notwendigkeit, dass Produkte unabhängig vom Welthandel fair produziert und gehandelt werden müssen, sind die engagierten Frauen überzeugt: Der faire Handel mit Agrarprodukten habe insgesamt zwar zugenommen, aber auch der Handel von fair produzierten Produkten im Kunsthandwerk müsse weiter ausgebaut werden, damit unter anderem Kinderarbeit verhindert und eine Sozial- und Krankenversicherung gewährleistet werden könne.

Die Besucherinnen und Besucher haben am Sonntag und zu den Öffnungszeiten des Cafés die Möglichkeit, sich von den hochwertigen Produkten zu überzeugen.