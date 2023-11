Fast, sagt Klaus Heinrich, hätte er einen Schnaps gebraucht. Bei der Internationalen Briefmarkenbörse in Ulm Ende Oktober wurde seine Sammlung zur Postgeschichte in Gammertingen mit dem bronzenen Posthorn ausgezeichnet.

„Da waren Briefmarken von 1840 aus England und aus der Zeit Napoleons dabei. Da dachte ich, was wollen wir aus Gammertingen hier? Und dann rufen die meinen Namen aus“, erinnert sich Heinrich.

Philatelisten lesen aus Briefen eine ganze Geschichte

Der Briefmarkensammler, auch Philatelist genannt, ist einer von 65 Mitgliedern des Briefmarkensammelvereins Trochtelfingen-Gammertingen. Zweimal im Monat treffen sich die Sammler. Dabei sind die Briefmarken für sie nur ein kleiner Teil dessen, was ihr Hobby ausmacht.

An diesem Brief lesen die Sammler ab, dass er per Luftpost von Deutschland über Afrika nach Brasilien transportiert wurde. Besonders interessant: Der im Südatlantik stationierter Dampfer "Westfalen" hat das Postschiff mit einer Rampe auf seine Weiterreise geschossen. (Foto: Julia Brunner )

„Eine Briefmarke flüstert, ein Brief erzählt“, sagt Heinrich beim Treffen am fünften November im DRK-Heim in Gammertingen. Am Stempel der Poststelle kann er anhand der Schrift und des aufgedruckten Datums das Alter des Briefs ablesen, eine Zahl auf dem Umschlag verrät das Gewicht des Briefs und ob dafür das richtige Porto aufgeklebt wurde.

Unter Philatelisten ist es ein Verbrechen, eine Marke abzulösen. Klaus Heinrich

Deshalb ist ein ganzer Brief für die Sammler wertvoller, als eine Marke an sich. „Unter Philatelisten ist es ein Verbrechen, eine Marke abzulösen“, so Heinrich. An einem Brief mit schräg aufgeklebten Briefmarken erklärt er die Briefmarkensprache. „Das hier bedeutet ,Schreib zurück’“, sagt er. Auch Liebesgrüße wurden so früher mit Briefmarken verschickt, Geheimbotschaften unter die aufgeklebten Marken geschrieben.

Was den Wert einer Briefmarke ausmacht

Jeder Sammler, sagt der Vereinsvorsitzende Markus Kohler, habe sein spezielles Interessensgebiet, zu dem er forscht. Er selbst sammelt Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Luft- und Inselpost. Letzteres sei dabei ein Exotengebiet, das besonders fälschungsgefährdet sei.

Das Sammeln von Briefmarken kann ein teures Hobby sein. „Die Briefmarke ist nicht das wichtigste. Die Entwicklung und Geschichte der Marke ist der Handelswert“, sagt Heinrich. Wenn der Stempel gut abgebildet ist, kann eine Marke mehrere tausend Euro Wert sein.

Der Handel von Briefmarken ist auch im Internet angekommen. Etwa die Hälfte der Händler ist dort mittlerweile vertreten. Seit kurzem können auch digital Briefmarken gesammelt werden: Die Deutsche Post hat eine Krypto-Briefmarke veröffentlicht, die nur online verwendet werden kann.

Nicht nur Briefmarken, auch Münzen, Bierdeckel und Postkarten werden gesammelt. (Foto: Julia Brunner )

Große Begeisterung zeigen die Philatelisten an der Digital-Marke nicht. Befürchtungen, dass durch das Internet und Smartphones immer weniger Menschen Briefe schreiben und somit weniger Marken für die Sammler anfallen, haben sie nicht.

Die Post veröffentlicht Marken für Sammler

Denn, bereits mit dem Faxgerät, Radio und Fernsehen hat sich die Art, wie Menschen kommunizieren, verändert. Die Post hat aber auch die Nachfrage an Briefmarken durch Sammler bemerkt und veröffentlicht entsprechende Marken.

Früher haben die Menschen teilweise ihren Tagesverdienst auf einen Brief kleben müssen Markus Kohler

Die Portokosten seien aktuell billig ‐ obwohl diese etwa alle drei Jahre erhöht werden. „Früher haben die Menschen teilweise ihren Tagesverdienst auf einen Brief kleben müssen“, sagt Kohler. Vor etwa 100 Jahren haben Briefmarken aufgrund der hohen Inflation teilweise 20 bis 40 Milliarden Mark gekostet, das Porto wurde mehrmals im Monat erhöht.

Klaus Heinrich begutachtet ein Briefmarkenalbum, dass eine Frau den Philatelisten vorbeigebracht hat. (Foto: Julia Brunner )

Die Briefmarkensammler sind zu einem Teil auch Bewahrer von Korrespondenzen und Geschichten. Kurz vor 12 Uhr betritt eine Frau das DRK-Heim.

Mit dabei hat sie eine kleine Kiste mit Briefmarken, die sie den Philatelisten anbietet. Klaus Heinrich stürzt sich begeistert auf den Fund, bereit ihm das nächste Flüstern, die nächste Geschichte zu entlocken.