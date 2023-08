Um die Energiewende zu meistern, soll bis 2030 nicht nur der Anteil an Wind– und Solarstrom verdoppelt werden. Die Bundesregierung will, dass auf deutschen Straßen auch deutlich mehr Elektrofahrzeuge rollen als bisher: Sieben bis zehn Millionen E–Autos sollen sein. Ob das wirklich machbar ist, sehen Gammertinger Autohändler skeptisch.

Kunden müssen E–Autos akzeptieren

„Es kann sein, dass die Bundesregierung das mit Subventionen durchdrückt. Ich bezweifle aber, dass das die Kunden auch akzeptieren“, sagt Christoph Herre vom gleichnamigen Toyota–Autohaus. Er verkauft zu 80 bis 85 Prozent Vollhybride — Fahrzeuge, die mit Benzin betankt werden können, aber auch elektrisch fahren und die dafür nötige Energie bei Bremsvorgängen und Bergabfahrten selbst generieren.

Bei der Ladezeit und Infrastruktur sind wir noch nicht so weit. Christoph Herre

Im Moment stecke die Elektromobilität noch in den Kinderschuhen, so Herre. „Bei der Ladezeit und Infrastruktur sind wir noch nicht so weit“, sagt er.

Von Januar bis Juli 2023 wurden rund 268.900 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Im Landkreis Sigmaringen steigt die Zahl der Elektorfahrzeuge. Bis zum 18. August waren von 114.917 zugelassenen Fahrzeugen 2214 Elektorfahrzeuge. Das entspricht etwa 1,9 Prozent.

Im vergangenen Jahr wurden 785 E–Autos zugelassen. Den Großteil der im Landkreis zugelassenen Fahrzeuge machen immer noch Diesel (47.530) und Benziner (65.173) aus.

Eine Million Ladepunkte bis 2030 geplant

Ein weiteres Ziel der Bundesregierung ist es, dass ebenfalls bis 2030 eine Million Ladepunkte zur Verfügung stehen. Um die Menschen zu motivieren, auf E–Autos umzusteigen, hat die Bundesregierung verschiedene Fördermaßnahmen wie Kaufprämien in Höhe von mehreren tausend Euro, Steuervergünstigungen und Zuschüsse zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur beschlossen.

Trotzdem sieht Sascha Lanz vom Autohaus Lanz in Gammertingen das Erreichen der Ziele kritisch. Mehrere Gründe, wie die fehlende Infrastruktur für Ladesäulen und die Reichweite der Fahrzeuge sorgen dafür, dass viele Kunden noch nicht von der Technologie überzeugt sind. „Ihre Mobilität ist den Leuten wichtig und sie wollen nicht durch ein E–Auto eingeschränkt werden“, sagt er.

Die Technologie sei gut, aber ein Vertreter fahre zum Beispiel 800 Kilometer pro Tag. „Der hat dann keine Geduld, auf der Hälfte der Strecke für 30 Minuten eine Ladepause zu machen“, so Lanz. Dann gebe es aber auch Menschen, die besonders Lust auf die Technologie hätten.

E–Autos sind teurer als Verbrenner

In seinem Autohaus verkauft Lanz Opel. Bis 2028 will Opel nur noch elektrische Fahrzeuge in Europa anbieten. Im vergangenen Jahr sei das Geschäft mit E–Autos gut gelaufen, so Lanz: „Im Moment stagniert aber die Nachfrage.“

Ein weiteres Kriterium ist der Preis des Autos. Ein E–Auto sei 10.000 Euro teurer als ein Verbrenner mit der gleichen Ausstattung. An dieser Stelle sollen Subventionen der Bundesregierung den Preisunterschied ausgleichen. Trotzdem, so zeigen die Zulassungszahlen, entscheiden sich die meisten Menschen immer noch gegen ein Elektroauto.