Tote Hose in den Sommerferien? Ganz und gar nicht! Das Wochenende strotzt nur so vor Veranstaltungen. Es geht viel um Musik, aber auch um alte Zeiten - und Fahrzeuge.

Keltenfest auf der Heuneburg

Wann: Sonntag, 3. September, 10 bis 17 Uhr

Wo: Heuneburg, Herbertingen

Eintritt: Familien 12,50 Euro, Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Darsteller verschiedener Keltengruppen lassen den Alltag von vor 2500 Jahren in der einstigen Handelsstadt aufleben. Mitmachangebote und Führungen machen das Keltenfest laut einer Pressemitteilung zum Erlebnis für die ganze Familie.

Kleine und große Gäste können in der Keltenwerkstatt beim Bastelspaß kreativ sein oder sich als Handwerkerinnen und Handwerker ausprobieren: Zusammen mit einem „keltischen“ Lehmbauer formen sie Gegenstände aus Lehm und lernen gleichzeitig einen der ältesten Baustoffe kennen.

Darstellerinnen und Darsteller verschiedener Keltengruppen lassen den Alltag von vor 2500 Jahren in der einstigen Handelsstadt wieder aufleben. (Foto: Heuneburg )

Beim Bogenschießen erfahren Jung und Alt mehr über die Jagd mit Pfeil und Bogen und können ihr Geschick direkt als Bogenschützen beweisen. Um 11 und um 15.30 Uhr findet zudem die Führung „Brandgefährlich!? – Nutzen und Gefahren des Feuers in keltischer Zeit“ statt: Hier lernen die Teilnehmenden, wie die Kelten mit Feuer lebten und arbeiteten.

Um 13 Uhr erfahren die Gäste bei der Kostümführung „Typisch Frau? Typisch Mann? Rollenbilder der Eisenzeit“ mehr über die Rollenverteilung bei den Kelten.

Die Gäste erwartet zudem ein kulinarisches, schwäbisches Angebot - und auch der Kiosk auf der Heuneburg hat geöffnet. Mit seiner großen Terrasse und der einmaligen Aussicht über das Donautal hält er einige Leckereien und Erfrischungen bereit.

Rathaushockete und Oldtimertreffen

Wann: Samstag, 3. September

Wo: Rulfingen

Eintritt: kostenlos

Die Rulfinger Vereinsgemeinschaft veranstaltet dieses Jahr wieder die Rathaushockete mit Oldtimertreffen - und einem neuen Konzept: Es werden ausschließlich Traktoren und Fahrzeuge mit landwirtschaftlichen Gerätschaften ausgestellt.

Der Musikverein Rulfingen spielt ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen auf. Die Betreuerinnen des Kindergartens Löwenzahn bieten von 11 bis 14 Uhr Spiele für die Kinder sowie Tattoos und Gesichtsschminken an. Ab 11.30 Uhr gibt's einen Mittagstisch. Fließend geht es zum Kuchenbuffet mit hausgebackenen Kuchen und Torten in die Kaffeezeit über.

Die Rathaushockete Rulfingen ist wieder zurück. (Foto: privat )

Der Softeiswagen sorgt mit seiner Auswahl für den idealen Nachtisch. Gegen 14.30 Uhr starten die Oldtimerfreunde mit ihrer Ausfahrt nach Mengen. Reinhold Hospach aus Inneringen bringt ab 16 Uhr den Festbesuchern einen bunten Strauß von beschwingten Melodien zu Gehör. Ab 16.30 Uhr gibt es Wurstsalat und hausgemachte Tellersülze. Das Festende ist auf 21.30 Uhr anberaumt

Die drei ??? im Open-Air-Kino

Wann: Freitag, 1. September, 20.30 Uhr

Wo: Schloss Meßkirch, Innenhof

Eintritt: 6 Euro, Karten an der Abendkasse oder bei der Touristinfo

Das Open-Air-Kino in Meßkirch zeigt am Freitagabend "Die drei ??? Erbe des Drachen".

Endlich Ferien in Rocky Beach und die drei Fragezeichen verschlägt es zum Praktikum nach Transilvanien. Peters Vater arbeitet hier am Filmset auf einem alten Schloss. Doch der echte Grusel lässt nicht lange auf sich warten – nächtliche Klopfgeräusche, panische Angestellte und Vampirgerüchte machen sie neugierig.

Fesselnder und spannender Abenteuerfilm für alte und neue Fans der „Drei ???“ Nichts für schwache Nerven!

Der Film ist freigegeben ab 6 Jahren und geht 100 Minuten. Die Museumsgesellschaft bewirtet die Veranstaltung ab 19.30 Uhr.

Jazz vor dem Schloss in Gammertingen

Wann: 1. September, 20 Uhr und 2. September, 19.30 Uhr

Wo: Großer Schlossplatz hinter dem Rathaus in Gammertingen

Eintritt: kostenlos

Im Rahmen des Kultursommers spielen am Wochenende ein Saxophonquartett und eine Band auf dem großen Schlossplatz in Gammertingen.

Am Freitag führt „Carlas Saxaffair“ die Besucher durch eine zweistündige musikalische Klangreise. Die Band „Gentlemen's Riot“ ist in Gammertingen keine Unbekannte und gibt am Samstag ihr Konzert. Sie spielen Cover-Songs und eigene Stücke.

Ausstellung zu 150 Jahren Musikkapelle Feldhausen-Harthausen

Wann: 1. September bis 6. Oktober, sonntags von 14 bis 17 Uhr

Wo: Museum im alten Oberamt in Gammertingen

Eintritt: kostenlos

Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen stellt im Museum im alten Oberamt historische Uniformen, Noten und Instrumente von 1870 bis heute aus. Die Ausstellung kann sonntags oder nach telefonischer Vereinbarung unter 07574/1808547 besucht werden. Während den Öffnungszeiten werden Musikanten der Kapelle vor Ort sein und den Besuchern bei Fragen behilflich sein.

Musikprob Brass-Festival

Wann: Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September

Wo: Seepark Pfullendorf

Eintritt: Tagesticket ab 54 Euro, Kombiticket 120 Euro online beim Veranstalter

Der Seepark wird wieder für mehrere Tage zum Festivalgelände! Auf der Bühne des Brassfestivals stehen in diesem Jahre unter anderem die Egerländer 6, Druckluft und die Dizzy Boyz.