Urmel aus dem Eis in Mariaberg gesichtet

„Wir haben ein Urmel, ein lebendiges! Was sagen Sie nun?“ Das niedlichste Urzeittier aller Zeiten kommt in die Mariaberger Mehrzweckhalle. Am Samstag, 24. Februar, ab 15 Uhr führt das Regionentheater aus dem schwarzen Wald dort das „Urmel aus dem Eis“ für alle ab fünf Jahren auf.

Professor Tibatong, seit Jahren der führende Urmel-Forscher, kann sein Glück kaum fassen: Ausgerechnet an seiner kleinen Insel Titiwu wird ein tiefgekühltes Ei angespült, aus dem ein echtes Urmel schlüpft - das letzte seiner Art. Die bunte Inselgesellschaft ist ganz aus dem Häuschen. Nur dem Hausschwein Wutz schwant nichts Gutes. Und sie hat recht, denn kaum schlägt das Urmel die Augen auf, wählt es sich Wutz auch schon zur Ersatzmama. Als hätte Wutz nicht schon genug zu tun mit dem unordentlichen Haushalt des Professors. Aber dem lustigen Urmel kann auch Wutz nicht lange widerstehen, die beiden werden ein Herz und eine Seele. Alles könnte gerade so schön sein, wenn Professor Tibatong nur nicht mit dem Urmel bei seinem schärfsten Konkurrenten angegeben hätte. So müssen die Freunde ihr Urmel bald schon gegen einen gefährlichen Jäger verteidigen.

Das Stück, inszeniert mit Musik und Fantasie, dauert etwa 60 Minuten, der Eintritt kostet acht Euro. Kartenreservierung sind bei der Stabsabteilung Kommunikation des Mariaberg e.V. unter 07124/923-218 möglich.