Ein 67-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 7.45 Uhr in Gammertingen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Frontalzusammenstoß in einer Kurve

Ein 22-jähriger Seat-Cupra-Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve in der Europastraße auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Citroen des 67-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten in der Folge ins Schleudern, der Citroen kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Während sich die 67-Jährige schwere Verletzungen zuzog und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, kam der Unfallverursacher offensichtlich mit lediglich leichteren Verletzungen davon. Auch er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Ermittlungen gegen 22-Jährigen

Weil ein Alkoholvortest bei dem Unfallverursacher mit einen Wert von unter 0,5 Promille positiv anschlug, musste der 22-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 58.000 Euro.