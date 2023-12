Die Radmuttern eines geparkten Autos in der Burghaldenstraße sollen von bisher Unbekannten am Samstag gelöst worden sein. Das teilte die Polizei mit. So habe sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, nachdem sie während der Fahrt mit ihrem Auto Schlaggeräusche gehört hatte. Die Polizei Gammertingen führt nun Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch. Wer Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht hat, soll sich telefonisch unter 07574/921687 bei der Polizei melden.