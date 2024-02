Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Geldauautomaten in Mariaberg gewaltsam geöffnet und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Ein Zeuge informierte kurz nach 3 Uhr die Polizei, nachdem er zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer aus dem Raum in der Burghaldenstraße kommen sah. Das teilt die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge brachen die Täter die Zugangstür zu dem Raum mit roher Gewalt auf. Anschließend öffneten sie den Ausgabeautomaten mit einem noch unbekannten Werkzeug und entwendeten mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und den beiden Tätern, die zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein sollen, nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefonnummer 07541/7010 entgegen.