Zum 73. Gammertinger Fasnetsdienstags-Umzug kamen 39 Narrenzünfte mit über 2000 Hästräger. Der Fanfarenclub Gammertingen startete als Erstes über die Umzugsstrecke an der Ecke Hohenzollernstrasse/Hechingerstrasse vorbei am Rathaus und durch die Sigmaringerstrasse. In einem bunten Treiben von Hexen, Musikkapellen und Teufeln zogen die Narren durch die Stadt.

Mehrere Zünfte zeigten Pyramiden, den Kräuterhexa Betzinga steckte die Fasnet wohl schon so stark in den Knochen, dass sie nur eine Pyramide zu „liegen“ brachten. Die Kinder und einige Erwachsene durften sich über traditionelle Fasnetssüßigkeiten freuen, während einige Jugendliche gerne auch mehrfach mit Konfetti und Farbstiften geschmückt wurden.