Gut im Wald versteckt und von Bäumen umgeben liegt das Trekkingcamp „Fehlatal“ bei Gammertingen. Seit April diesen Jahres können Wanderer und Radfahrer legal im Wald zelten — und wenn es nach Melanie Steinhart geht, soll das Konzept in der Ferienregion Laucherttal noch weiter ausgebaut werden.

Steinhart ist seit Anfang Mai für den Tourismus im Laucherttal zuständig. Die Ferienregion ist groß: Von Melchingen bei Burladingen, wo die Lauchert unter anderem entspringt, über Ortschaften und Teilgemeinden entlang der Lauchert und ihrer Nebenflüsse reicht sie bis fast nach Sigmaringen.

Trekkinggedanke soll im vervollständigt werden

„Ich habe richtig Lust darauf, das zu machen“, sagt Steinhart. Die Tourismus–Stelle habe sie schon immer interessiert, erzählt sie. „Es war eine Frage der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie“, so Steinhart, die bei der Stadt Gammertingen bisher im Bereich Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit auf 50 Prozent gearbeitet hat. Durch das neue Aufgabengebiet hat sich ihre Stelle auf 70 Prozent erhöht.

Etwa 70.000 Euro Budget hat Steinhart für den Tourismusbereich. Trekkingcamps gibt es neben Gammertingen auch in Sigmaringen und Mengen. „Unser Trekkingcamp ist sehr gut gestartet. Das möchte ich gerne mit einem zweiten im Laucherttal ausweiten, um den Gedanken des Trekkings zu vervollständigen“, erzählt Steinhart.

Bereits gut ausgebaut seien die Wander– und Radwegenetze im Laucherttal. Diese möchte Steinhart besser mit Sigmaringen und Meßkirch verbinden. „Wir sind hier Anschluss– und Bindeglied für viele Regionen. Das muss auch kommuniziert werden“, sagt sie.

Deshalb soll zeitnah die veraltete Webseite der Ferienregion Laucherttal modernisiert und aktualisiert werden und ein neuer Imagefilm entstehen. Auch bezüglich der sozialen Medien will Steinhart eine zentrale Anlaufstelle schaffen, über die kommuniziert wird. „Bisher macht das jede Kommune für sich selbst“, erzählt sie.

Steinhart aktualisiert Angebote der Ferienregion

Über Facebook und Instagram will sie Touristen und Bewohner des Laucherttals abholen und ihnen deutlich machen in welch einer schönen Region sie leben.

Die Angebote der Ferienregion aktualisiere sie bereits auf der Plattform des Schwäbische Alb Tourismus. „Mit Gastgebern, die Wohnmobil–Stellplätze zur Verfügung stellen, Hotels und Ferienwohnungsbesitzern möchte ich enger in Kontakt treten“, sagt Steinhart.

Genaue Zahlen der Übernachtungsgäste gebe es aktuell nicht, das nehme sie aber zum Anlass, zukünftig Messmethoden zu definieren, um in den kommenden Jahren detaillierte Daten zu erheben. Für Tagesgäste seien besonders die Bürgerbüros der einzelnen Gemeinden Ansprechpartner.

Diese Höhepunkte gibt es bereits im Laucherttal

Viel zu entdecken gibt es im Laucherttal, zum Beispiel die Höhlen in Veringenstadt, der Eisenbahnlehrpfad in Gammertingen und Neufra, der neue Mountainbike–Park in Veringendorf sowie Burgen und Schlösser.

Bei den bestehenden Rad– und Wanderwegen will Steinhart zum Beispiel mit weiteren Informationstafeln am Wegesrand auf die Geschichte, Kultur und Natur in der Region Laucherttal aufmerksam machen.

Die Freizeitanlage in Bronnen liegt direkt an der Lauchert. (Foto: Stadt Gammertingen )

Diese sollen auch für Kinder interessant gestaltet werden, um Familien anzulocken. „Die Tour zum Teufelstorfelsen ist eine schöne Wanderung. Für Familien ist der Historienweg bei der Veringer Hütte toll oder die Freizeitanlage in Bronnen“, sagt Steinhart. Anlagen wie in Bronnen, die direkt an der Lauchert liegen, könnten auch an anderen Stellen entstehen, erzählt sie.