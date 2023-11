Die Pläne für den Neubau des Gammertinger Altenpflegeheims St. Elisabeth nehmen weiter Form an. „Der aktuelle Neubau von Altenpflegeheimen ist eine sehr knifflige Angelegenheit“, sagte Bürgermeister Andreas Schmidt bei der Vorstellung des aktuellen Planungsstands in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vor vollen Zuschauerrängen.

Konzept nochmals überarbeitet

„Wir müssen sehr sorgfältig planen, um nicht zu teuer zu bauen.“ Deswegen habe die Verwaltung mit den Verantwortlichen vom Pflegeheim in den vergangenen Monaten das Konzept nochmals überarbeitet.

90 bis 95 Prozent der Bewohner gehen heute nur mit Begleitung auf Toilette. Margit Supper

Statt Einzelbäder für alle 60 geplanten vollstationären Heimplätze soll die Hälfte mit einem Doppelbad ausgestattet werden. „90 bis 95 Prozent der Bewohner gehen heute nur mit Begleitung auf Toilette“, sagte Margit Supper vom Architektenbüro Supper Heinemann. Ein Doppelbad wäre deutlich größer als ein Einzelbad. Zwei Bewohner sollen sich Bad und Dusche teilen, jeder erhält zudem ein eigenes Waschbecken.

Die Küche im Altgebäude soll auch weiterhin genutzt werden. Der Bau einer neuen Küche wäre sehr teuer, zudem gibt es in der Bestandsküche noch Kapazitäten, um weitere Essen zuzubereiten, so Supper. Aktuell werden in der Küche 100 bis 150 Essen pro Tag gekocht.

Noch ist nicht klar, wie das Altgebäude langfristig weitergenutzt wird. Deshalb soll der Neubau so geplant werden, dass später auch eine andere Essensversorgung, wie zum Beispiel die Anlieferung und Lagerung von gekühlten Speisen, möglich sein soll.

Geothermie soll nochmals überprüft werden

Für die Beheizung und Wärmeversorgung des Gebäudes hat die Verwaltung eine Kombination aus Wärmepumpe mit Solarthermie und Photovoltaik vorgeschlagen. Kettenackers Ortsvorsteher Matthias Gulde schlug vor, nochmal zu überprüfen, ob sich Geothermie auch eignen würde.

Architekt Clemens Künster vom gleichnahmigen Architektenbüro zeigte den Räten wo der Neubau entstehen soll. Einige Gemeinderäte waren nicht mit dem geplanten Standort einverstanden. In der vorgestellten Variante war der Neubau rechts und etwas oberhalb des Bestandsgebäudes geplant.

Neuer Standort gefällt einigen Räten nicht

Eine Straße könnte durch die aktuell bestehende Streuobstwiese durchgehend bis hinter den Altbau führen. „Die Pläne sehen anders aus als früher. Erst war die Fläche hinter dem Altersheim für den Neubau geplant“, sagte Ratsmitglied Jörg Scham von der Fraktion Grüne, SPD, unabhängige Bürger. Besonders wichtig war ihm der Erhalt der Streuobstwiese, die durch die neuen Pläne entfalle.

Mit der Durchgangsstraße waren einige Räte am Dienstagabend nicht einverstanden. (Foto: Büro Künster )

„Wir wollen, dass die ursprüngliche Planung wieder Bebauungsplan wird“, so Scham, der mit seiner Fraktion gegen den Vorschlag der Verwaltung stimmte. Bürgermeister Andreas Schmidt sprach sich gegen den Vorwurf an die Verwaltung aus, dass diese nicht sorgsam mit Beschlüssen des Gemeinderats umgehe.

Auch die Bäder waren anders geplant, da gab es vom Gemeinderat aber gerade keine Einwände. Andreas Schmidt

„Es ist unsere Rolle als Verwaltung, Ihnen gute Varianten vorzulegen“, so Schmidt. Über diese könne der Gemeinderat frei entscheiden. „Auch die Bäder waren anders geplant, da gab es vom Gemeinderat aber gerade keine Einwände“, sagte er.

Auch Gerhard Jaudas von der CDU stimmte mit Karl-Heinz Hebeisen gegen die Pläne. „Wir sehen keinen Mehrwert in der Straße“, sagte er. Karl Endriß schlug deshalb vor, zu einem späteren Zeitpunkt über den Bau einer Straße zum Pflegeheim zu entscheiden.