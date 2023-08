Starker Auftritt der Nachwuchskaratekas beim Konstanz Cup

Der Konstanz Cup ist als Karateturnier für junge Karatekämpfer geeignet, um sich erste Erfahrungen auf den Kampfmatten zu holen. In den Disziplinen Kumite (Kampf), Kata (Scheinkampf), Kumite am Ball und Parcours bieten sich den jungen Karatekämpfern Möglichkeiten sich im fairen sportlichen Wettkampf zu messen (Foto: Karate Dojo Gammertingen). Die Gammertinger Karatekämpfer waren erfolgreich am Start: Madeleine Türk (zweiter Platz Kumite und dritter Platz Kata), Alexander Nitsche (dritter Platz Kumite und zweiter Platz Kata), Lydia Kirsch Bravo (dritter Platz Kumite am Ball und dritter Platz Kata), Samuel Wohlgemuth Bravo (dritter Platz Kumite am Ball und dritterPlatz Kata), Lars Wörner ( dritter Platz Kumite), Alicia Kirsch Bravo ( dritter Platz Kumite), Sarah Sophie Goellner, Luca Thiedig (dritter Platz Kata) und Liam Dewrim Sulu (dritter Platz Kumite am Ball).