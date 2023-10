Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Lauchert zum Gebäude 5 der Laucherttalbrücke wird im kommenden Jahr neu gebaut. Zudem wird sie um einige Meter flussabwärts versetzt, damit eine direkte Verbindung mit dem bestehenden Radweg und den Bushaltestellen hergestellt werden kann. Der Gemeinderat hat sich darauf geeinigt, dass die Bogenbrücke drei Meter breit sein soll.

Die alte Brücke war 1980 erbaut worden und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Seit 2021 durften Fahrzeuge nicht mehr über die Brücke fahren. Die Gesamtkosten für die Brückenerneuerung betragen 425.000 Euro, die Anpassung zum bestehenden Radweg weitere 92.000 Euro. Der Bau soll im Haushalt 2024 finanziert und umgesetzt werden.

An der gleichen Stelle soll im Sommer 2025 die Lauchert umgestaltet werden. Damit, so Landschaftsarchitekt Christian Seng, könnten Fische und andere Lebewesen besser durch das Gewässer wandern und der Geräuschpegel reduziert werden. Geplant ist, den bestehenden Wasserabsturz zu einer sogenannten rauen Rampe umzubauen. Mit dieser wird der bestehende Höhenunterschied in der Lauchert flach verzogen und es entstehen mehrere Wasserbecken, die mit großen Natursteinen gebildet werden. „Die Rampe ist hochwasserneutral“, so Seng. Außerdem würden solche Vorhaben momentan mit 85 Prozent Kostenübernahme gefördert werden. Statt 337.000 Euro müsse die Stadt deshalb nur einen Eigenanteil von 50.550 Euro aufbringen.