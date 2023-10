Tanzende Skelette, sprechende Kürbisse und schaurige Gruftwächter jagen am Samstag Besuchern in Gammertingen einen kalten Schauer den Rücken hinunter. Manuela Weissenberger und ihr Mann Ralf Prueller haben ihr Grundstück in ein Halloween-Haus verwandelt.

„Die Leute sollen Spaß haben und vielleicht ein bisschen Gänsehaut bekommen. Den einen oder anderen haben wir auch schon zum Quieken gebracht“, sagt Manuela Weissenberger. Um die Menschen zu begeistern, haben die beiden Fernfahrer viel Zeit und Geld in die Dekoration investiert.

Spaß für Kinder, gruseln für Erwachsene

Das Halloween-Haus ist in zwei Bereiche unterteilt: Oben bei der Garage und im Haustürbereich können Kinder sprechenden Kürbissen lauschen, Süßigkeiten bei einer Hexe naschen und einen Film schauen.

Die sollen vorher alleine reingehen und schauen, damit sie einschätzen können, ob das etwas für ihre Kinder ist oder sie zu sehr erschreckt. Manuela Weissenberger

Im Garten haben die beiden einen Friedhof und zwei Zelte aufgebaut. Auf dem Weg dorthin stehen Warnschilder für die Eltern. „Die sollen vorher alleine reingehen und schauen, damit sie einschätzen können, ob das etwas für ihre Kinder ist oder sie zu sehr erschreckt“, so Weissenberger. Erst hinter den Schildern weisen blutige Handabdrücke und gruselige Gemälde den Weg in den Garten.

Manuela Weissenberger (links), Norbert und Anja Rose sind bereit, die Besucher zu empfangen. (Foto: Julia Brunner )

Mehr als 10.000 Euro hat das Paar in Nebelmaschinen, Beamer, Lichtanlagen, Dekorationen und sogenannte Animatronics ‐ Geister, Höllenhunde und Spinnen, die auf Bewegungen reagieren ‐ investiert.

Ja, wir sind bekloppt. Manuela Weissenberger

Vieles davon stammt ursprünglich aus Amerika, ist mittlerweile aber auch in Deutschland erhältlich. „Alleine dieses Jahr haben wir 2500 Euro investiert, vor allem in Zelte, damit es schön dunkel ist“, so Weissenberger und fügt an: „Ja, wir sind bekloppt.“

Eigentlich ist das Paar kein Fan von Halloween

Eigentlich sind Weissenberger und ihr Mann keine Halloween-Liebhaber. Vor wenigen Jahren haben sie noch in Langenenslingen gewohnt. Während der Corona-Pandemie haben sie in der Weihnachtszeit für die Nachbarskinder Filme im Garten abgespielt.

„Sie standen dann an Halloween vor der Tür und wollten Süßes. Wir hatten das aber total vergessen“, sagt Weissenberger. Deshalb hätten sie versprochen, dass sie ihr Haus im Folgejahr in ein Halloween-Haus verhandeln. „Einmal haben wir das dann in Langenenslingen gemacht“, so Weissenberger.

Nach dem Umzug nach Gammertingen haben sie im vergangenen Jahr die Halloween-Dekoration im neuen Haus ausgepackt. „Die Gammertinger haben beim ersten Mal nur geschaut, das Genick eingezogen und sind weitergegangen. Doch sind sie später wieder gekommen“, sagt sie.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda haben die Menschen ihr Weg zum Halloween-Haus gefunden, am letzten Abend im vergangenen Jahr waren sogar 200 Besucher da.

Gruftwächter erschrecken Besucher

In diesem Jahr haben Weissenberger und Prueller Unterstützung bekommen. Norbert und Anja Rose aus Sonnenbühl sowie Freunde der Familie helfen als Security, beim Glühweinausschank oder erschrecken die Gäste als Gruftwächter.

Ralf Prueller hat auf dem Dach der Garage die Dekoration angebracht. (Foto: Manuela Weissenberger )

„Durchgeknallt sind wir beide“, sagt Norbert Rose. Im kommenden Jahr wollen er und seine Frau auch bei der Planung helfen. Die hat in diesem Jahr bereits im Februar begonnen.

Viele der Dekoartikel sind auch selbstgemacht. „Die singenden Kürbisse sind meine Lieblingsstücke“, sagt Weissenberger. Ihr ist wichtig, dass sich die Kinder nicht aus Angst gruseln, sondern Spaß haben.

Wer sich in die Zelte im Garten traut, muss aber damit rechnen, erschreckt zu werden. Anja Rose ist eine der beiden Gruftwächter, die mit glühenden roten Augen und Spinnweben behangenen Armen die Besucher erwartet. Einen Eintritt verlangen Weissenberger und Prueller nicht. „Gegen einen Obolus haben wir aber nichts einzuwenden“, sagt sie.

Besucher können das Halloween-Haus in der Beethovenstraße 2 am Samstag, 28. Oktober, von 19 bis 22 Uhr anschauen.