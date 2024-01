Damit die Feuerwehr weiterhin für die Zukunft gewappnet ist, um beispielsweise bei Großbrandereignissen wie 2022 bei Reifen Göggel schnell und zuverlässig Einsätze bestreiten kann, könnte es in den kommenden zehn Jahren einige Veränderungen geben. Kommandant Daniel Zeiler und Ralf-Jörg Hohloch, Leiter der Feuerwehr Freiburg, haben gemeinsam den Feuerwehrbedarfsplan 2024 bis 2033 ausgearbeitet und dem Gemeinderat am Dienstag vorgestellt. Beschlossen ist er noch nicht.

Darin wird aber deutlich, dass die Stadt in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehrere Millionen Euro in ihre Feuerwehr investieren muss. Im Bedarfsplan geht es um benötigte Schutzausrüstung, Equipment und Fahrzeuge; notwendige Baumaßnahmen zur Instandhaltung der Gebäude und Ausbildungsmaßnahmen für die Feuerwehrleute.

Hohe Investitionen in Fahrzeuge und Gebäude vorgeschlagen

In ihrem Plan schlagen Zeiler und Hohloch die Anschaffung von insgesamt sieben Fahrzeugen zwischen 2024 und 2029 für die einzelnen Abteilungen vor. „Eine Drehleiter steht für 2025 im Plan“, so Hohloch. Dabei handle es sich um eine Ersatzbeschaffung. Hohloch rechnet dort mit Kosten von etwa einer Million Euro.

Investieren müsse die Stadt neben Fahrzeugen auch in die Feuerwehrhäuser. Das Gerätehaus in der Kernstadt ist laut Hohloch verbesserungswürdig.

Als Alternative für einen teuren Neubau mit geschätzten Baukosten von etwa acht Millionen Euro schlug er einen Anbau für zwei bis drei Millionen Euro vor. In diesem könnten unter anderem Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr, eine Damenumkleide und Dusche sowie ein Stellplatz für ein Feuerwehrauto entstehen.

Gestalten Sie das zukunftsträchtig. Ich empfehle Ihnen drei Stellplätze im neuen Gerätehaus, wenn Sie das Grundstück haben. Denn, wie geht es weiter mit den drei Abteilungen oben auf der Alb? Einfach nichts zu tun, wäre falsch. Ralf-Jörg Hohloch

In Feldhausen soll ein neues Gerätehaus gebaut werden. Ein mögliches Grundstück dafür liegt am Ortsausgang bei der Kettenackerstraße. „Gestalten Sie das zukunftsträchtig. Ich empfehle Ihnen drei Stellplätze im neuen Gerätehaus, wenn Sie das Grundstück haben. Denn, wie geht es weiter mit den drei Abteilungen oben auf der Alb? Einfach nichts zu tun, wäre falsch“, gab Hohloch zu bedenken.

Weniger Abteilungen auf der Alb

Aktuell gibt es in jedem Ortsteil von Gammertingen eine eigene Feuerwehrabteilung und zusätzlich die Werksfeuerwehr in Mariaberg. Hohloch gab aber zu bedenken, ob es in Gammertingen tatsächlich in jedem Ortsteil einen Standort braucht. „Ich sage, Sie brauchen drei Standorte. Einen in Gammertingen, einen auf der Alb und bei einem schauen Sie je nach der Entwicklung“, sagte er.

Sollte ein Standort aus Personalmangel wegfallen, müssten aber das Gerätehaus in Gammertingen vergrößert und dort mehr Wehrleute eingesetzt werden. Außerdem könnte der Neubau in Feldhausen Platz für die anderen Alb-Standorte bieten, indem zum Beispiel mehr Stellplätze für Fahrzeuge gebaut werden.

Die Gemeinderäte Wolfgang Lieb, Franz Hanner und Harthausens Ortsvorsteher Manfred Rogg sprachen sich für den Erhalt der fünf Standorte aus. „Meiner Meinung nach sollten wir, solange es funktioniert, fünf Abteilungen aufrechterhalten“, sagte Lieb.

Wehr will weitere Mitglieder gewinnen

Noch hat die Gammertinger Feuerwehr genug Ehrenamtliche. Damit das so bleibt, will die Wehr zukünftig Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen. „Die Feuerwehren werden weiblicher“, berichtete Hohloch. Die Stadt hat bereits eine funktionierende Jugendwehr, hier sollen durch Werbeveranstaltungen in Schulen und Kindergärten weitere junge Mitglieder gewonnen werden.