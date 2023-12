Singspiel kommt nochmal auf die Bühne

„Das Tagebuch - Ein Singspiel zu Jochen Klepper“ wird unter der musikalischen Leitung von Ulrike Göggel von einem 35-köpfigen Projektchor noch einmal auf die Bühne gebracht. Nach der Erstaufführung in Mariaberg mit der Unterstützung der Mariaberger Bläserei im Oktober gibt es am 10. Dezember in der Mägerkinger St. Blasius-Kirche die zweite Chance, das berührende Stück zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Das Singspiel wurde im Jahr 2017 zum 75. Todestag von Jochen Klepper von Pfarrer Reinhard Ellsel und Kantor Markus Nickel verfasst. Zu hören sind bekannte Klepper-Lieder im Wechsel mit Zitaten aus den Tagebüchern von Jochen Klepper. Klepper ist einer der wichtigsten evangelischen Lieddichter des 20. Jahrhunderts. Zwölf seiner Kirchenlieder sind im evangelischen Gesangbuch abgedruckt. Jochen Klepper war mit einer Jüdin verheiratet. Im Jahr 1941 sollte das Paar zur Zwangsscheidung gezwungen werden, Kleppers Frau Hanni und seiner Stieftochter Renate droht die Deportation in ein Konzentrationslager. Weil die Familie keine Perspektive, keine Rettung sieht, begeht sie im Dezember 1942 gemeinsam Selbstmord. In Kleppers posthum veröffentlichten Tagebüchern kann eindrucksvoll und bedrückend die Leidensgeschichte der Familie miterlebt werden.

Der Inklusive Projektchor entstand 2022 aus der Initiative von Chorleiterin Ulrike Göggel sowie Diakonin Renate Nottbrock und Pfarrerin Bärbel Danner von der Mariaberger Pfarrstelle. Er ist damit Teil der Verbundkirchengemeinde und der Projektpfarrstelle „Neue, innovative Gemeindeform und -struktur“ und wird von Aktion Mensch gefördert.

35 Sängerinnen und Sänger mit und ohne Behinderung bringen die Geschichte der Familie Klepper in einem vierstimmigen Chor auf die Bühne. Seit März 1973 musizieren Mariaberger Mitarbeitende in der Bläserei Mariaberg. Dieses Jahr feierte das Blechbläser-Ensemble seinen 50. Jubiläum und unterstützt nun auch unter der Leitung von Johannes Bals das Singspiel musikalisch.

Die Gedenkkultur hat einen festen Platz im Mariaberger Jahreskreis. Am 01. Oktober 1940 wurden 41 Menschen aus Mariaberg in die Tötungsanstalt Grafeneck gebracht. Am 13. Dezember 1940 folgten 20 weitere. Jährlich wird den Opfern der „Euthanasie“ und der Zwangssterilisation zur Zeit des Nationalsozialismus in Mariaberg mit Gottesdiensten und Veranstaltungen gedacht.