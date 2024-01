Saskia Baur ist Jahrgangsbeste

Saskia Baur aus Gammertingen hat mit einem Schnitt von 1,2 als Jahrgangsbeste den Studiengang „Bildung und Beruf“ des Studienjahrgangs 2020 an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen absolviert. Den Praxisteil ihres Studiums verbrachte sie im Team Perspektive Beruf der Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH in Sigmaringen - und bleibt nach dem vollendeten Bachelorstudium nun auch erstmal dort, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zusammen mit einem Kommilitonen wurde die 24-Jährige außerdem für die herausragende wissenschaftliche Leistung in ihrer Bachelorarbeit mit dem ersten Preis der DHBW Villingen-Schwenningen ausgezeichnet. Dafür erhielten beide Studierenden ein Preisgeld von jeweils 500 Euro.

Das Thema von Saskia Baurs Abschlussarbeit war die „Integration von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung in den ersten Arbeitsmarkt“. Sie wollte in einer Interviewstudie ausloten, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Soziale Arbeit den Arbeitgebenden in Bezug darauf bieten kann, wie es in der Mitteilung heißt. Dafür hat sie 35 Arbeitgebende angefragt - sechs davon waren bereit für ein Interview. „Insgesamt war im gesamten Südwesten die Anzahl der Firmen, die Menschen auf dem Autismus-Spektrum beschäftigen, sehr gering. Das Ergebnis war unter anderem, dass die Arbeitgebenden Menschen mit Behinderungen zwar einstellen wollen, manchmal fehlt aber einfach der Kontakt. Man wisse teils gar nicht, woher man die Leute herkriege“, sagt Saskia Baur. Der Rückschluss: Da sollte in der Öffentlichkeitsarbeit viel mehr getan werden. Auch Seminare und Workshops zum Umgang mit Menschen auf dem Spektrum für Angestellte wären eine Idee, um Berührungsängste abzubauen und eine Sensibilität dafür aufzubauen, wie breit gefächert das Autismus-Spektrum ist. Ihre Ergebnisse hat sie mit den interessierten Firmen und mit dem Integrationsamt geteilt.

Wodurch hatte Saskia Baur jetzt so großen Erfolg im Studium? „Ich weiß es gar nicht. Ich habe bis auf einmal jede Vorlesung besucht, weil ich es auch als Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber gesehen habe. Ich dachte einfach: ich gebe mein Bestes. Und viele Themen haben mich auch einfach sehr interessiert.“

Der Bildungsweg von Saskia Baur lief nicht ganz so geradlinig, wie das Ergebnis es vermuten lässt: Weil sie Lehrerin werden wollte, besuchte sie nach der Realschule in Gammertingen das Sozialwissenschaftliche Gymnasium, absolvierte dann ein Freiwilliges Soziales Jahr und studierte dann zwei Semester Lehramt für Mathe und Geografie. Während des Erststudiums merkte sie dann aber: „Irgendwie passt es nicht. Ich bin so weit weg von dem, was ich eigentlich will“ - nämlich nah am Menschen sein und unterstützen. Das Studium brach sie ab und erprobte in zwei Schreinerei-Praktika, ob sich ihr Hobby - Arbeiten mit den Händen - auch zum Beruf eignete. „Dann erst kam die Überlegung: Studiere ich doch Soziale Arbeit?“ Als Gammertingerin lag dafür die Bewerbung bei Mariaberg nahe - der Studiengang „Bildung & Beruf“ war eine Vorgabe des Teams Perspektive Beruf, das zum Fachbereich Berufliche Bildung der A&S gehört.