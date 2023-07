Mit einer überzeugenden Leistung haben die Gammertingen Royals die Göppingen Green Sox besiegt. Beim souveränen 18:7–Auswärtserfolg zeigten sich die Gäste von der Alb in allen relevanten Bereichen stark verbessert und kletterten auf den zweiten Platz der Baseball–Verbandsliga.

Nach einem punktlosen ersten Inning gingen die Royals mit 1:0 in Führung, die sie bis Ende des vierten Abschnitts auf 6:1 ausbauten. Alle drei eingesetzten Pitcher Stefan Endreß, Christoph Dieminger und Javier Capote zeigten, dass sie zu den besten Werfern der Verbandsliga zählen. In der Offensive erzielten die Royals insgesamt 21 Hits, zudem unterband die Gammertinger Defensive die Angriffsbemühungen der Green Sox effektiv. Die Royals bauten ihren Vorsprung immer weiter aus, so dass am Ende ein überzeugender 18:7 — Erfolg zu Buche stand.

Für die Royals punkteten Javier Capote (4), Christoph Dieminger, Stefan Endreß und Daniel Haule (je 3), Daniel Bravo (2) sowie Sebastian Dieminger, Arthur Müller und Maikel Müller.

Weitere Ergebnisse der Royals-Teams: Softball-Verbandsliga: Royals - Stuttgart Reds II 6:7 und 4:14, Bezirksliga: Tübingen Hawks II - Royals II 14:5, Schüler-Landesliga: Royals II – Royals 6:15 und 11:5.