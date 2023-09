Ohne voll zu überzeugen haben die Gammertingen Royals in der Baseball–Verbandsliga die Nagold Mohawks mit 22:77 bezwungen und untermauerten damit den zweiten Tabellenplatz.

Gammertingen fand zunächst schwer ins Spiel. So nutzten die Mohawks im ersten Spielabschnitt einige Unsicherheiten in der Defensive der Royals und gingen mit 3:0 in Führung. Die Gastgeber glichen postwendend aus und übernahmen ab dem zweiten Inning die Initiative. Fünf Punkte in Folge, darunter ein Homerun von Timo Landenberger, bedeuteten die 8:3–Führung für die Royals. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen.

Die Royals erhöhten bis Ende des fünften Innings auf 22:7, woraufhin die beiden Schiedsrichter aus Göppingen das Spiel nach gut zwei Stunden Spielzeit aufgrund der 15–Punkte–Regel zugunsten der Gammertinger beendeten.

Für die Royals punkteten Daniel Haule (5), Christoph Dieminger und Michael Rädle (je 4), Daniel Bravo und Timo Landenberger (je 2), sowie Manuel Buchta, Sebastian Dieminger, Stefan Endreß, Samuel Oehrle und Michail Sadovnyk.