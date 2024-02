Royals-Baseballerinnen sichern den deutschen Hallentitel

Wie schon im vergangenen Jahr haben die Gammertingen Royals auch 2024 zwei deutsche Meistertitel im Hallen-Baseball auf die Schwäbische Alb entführt. Während 2023 die Männer und die U16-Mädchen erfolgreich waren, konnten am vergangenen Wochenende erstmals die Frauen und das BBQ-Team (Softball) den begehrten Titel holen.

Mit insgesamt acht Teams reisten die Gammertinger Base- und Softballer am frühen Samstagmorgen ins bayrische Gauting. In insgesamt sechs Hallen fanden an den beiden Tagen über 300 Spiele statt.

Souveräner Erfolg

Nach starker Vorrunde mit insgesamt zwölf Spielen zogen die Frauen ins Halbfinale ein und konnten dieses mit 8:0 für sich entscheiden. Dort wartete mit dem Bundesligisten Freising der Seriensieger der vergangenen Jahre. Die Royals zeigten eine fehlerlose Verteidigung und erzielten im Angriff die nötigen Punkte zum überraschenden, aber souveränen 4:0-Erfolg.

Auch das BBQ-Team zeigte im gesamten Turnierverlauf souveräne Leistungen und konnte das Finale gegen Allershausen denkbar knapp mit 5:4 gewinnen. Der Freude waren auch hier keine Grenzen gesetzt, zumal es für die meisten Spieler der erste Titel bei einer deutschen Meisterschaft war.

Zwei weitere Medaillen

Auch die anderen Teams der Royals erzielten nach tollen Leistungen folgende Platzierungen: Auf dem Treppchen standen - jeweils als Dittplatzierte: die Männer und die U13-Mädchen. Plätze unter den besten Zehn belegten die Schüler II (5.), die Jugend I (7.) und die Schüler I (9.). Die Jugend II belegte Rang II.