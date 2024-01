Derzeit strahlen gleich mehrere Figuren in der Harthauser Ortsmitte mit der Sonne um die Wette und grüßen in unmittelbarer Nachbarschaft zur bronzenen Vetterfigur im Park die Passanten. Bernd Kromer, der als selbständiger Raumausstatter mit seiner Familie neben dem Park wohnt und seit mehr als 20 Jahren als Hästräger in der heimischen Vetterzunft aktiv dabei ist, hat das farbenfrohe Trio rechtzeitig zum Start in die närrischen Tage zusammen mit seiner Frau Gabi aufgestellt.

Mit Blick nach Westen sind die Figuren eine Reminiszenz an frühere Zeiten, als viele aus dem Ort aus purer Not, feudaler Abhängigkeit und fehlender Perspektiven ihre karge Albheimat verließen und ihr Glück in den Vereinigten Staaten von Amerika suchten. Fern der Heimat fanden dort die Allermeisten durch harte Arbeit ihr Auskommen und gelangten im Laufe der Jahre zu Wohlstand, den man, wie Bernd Kromer erklärt, auch an den Figuren und deren Attributen deutlich erkennen könne.

Ihrer Heimat blieben die Auswanderer stets verbunden und nicht selten unterstützten sie später verschiedene Projekte im Dorf mit Dollarspenden. In Anlehnung an diese Historie wurde vor 30 Jahren die Vetterzunft gegründet, die mit ihrem Narrenruf „Harthauser-Vetter“ seither aus der örtlichen Fasnet und weit darüber hinaus zusammen mit dem Harthauser Wäschweib, der Guggamusik und der Garde nicht mehr wegzudenken ist.

Geschaffen wurden die Figuren vor fast 40 Jahren von Bernds Vater Jakob Kromer, der inzwischen verstorben, in den aus Lindenholz geschnitzten Köpfen Gesichtszüge bekannter Auswandererpersönlichkeiten aus dem Ort verewigte. Bernd und Gabi Kromer halten die außergewöhnlichen Figuren in Ehren, sie pflegen und betreuen das närrische Vetterkabinett und stellen es in wechselnden Konstellationen zur Fasnetszeit gerne im Park aus.