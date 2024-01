Der Reifengroßhändler Bruno Göggel ist am Wochenende im Alter von 62 Jahren gestorben. Das bestätigen mehrere Quellen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Göggels Firma wollte sich am Sonntag nicht äußern. Mit seinem Reifenimperium ist Göggel weit über seine Heimatstadt Gammertingen bekannt geworden. Der Unternehmer erlag einer Krebserkrankung.

Erst im Sommer 2022 hatte der Unternehmer das zweite Mal geheiratet. Die mondäne Hochzeitsparty rund um das Privathaus des Unternehmers endete abrupt, als nach einem Feuerwerk eine Lagerhalle brannte.

In den vergangenen Monaten sah man den Unternehmer kaum noch in Gammertingen. Wegen seiner ernsthaften Erkrankung lebte zurückgezogen und musste sich häufig in ärztliche Behandlung begeben.

Auf einem Bauernhof aufgewachsen

Bruno Göggel ist in einer Landwirtschaft groß geworden. „Als er bei seinem Vater mitarbeitete, erkannte er, dass das ein Fass ohne Boden ist“, sagt sein langjähriger Nachbar und Bekannter Josef Sauter.

Göggel erlernte einen handwerklichen Beruf und machte sich 1982 im Alter von 30 Jahren mit einer Montagestation für Autoreifen selbstständig. Ende der 1980er-Jahre stieg er in das Handelsgeschäft ein und belieferte mit dem eigenen Lieferwagen Autohäuser im Umkreis von 15 Kilometern.

Immer größer, immer weiter

Göggels Stärken: Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Als er seinen Kunden die Lieferung innerhalb von 24 Stunden garantierte, ging es mit seinem Reifenhandel steil bergauf. Die Lagerflächen im Gammertinger Industriegebiet wurden in den vergangenen Jahren immer weiter erweitert: Sie liegen aktuell bei 1,5 Millionen Reifen.

„Diese Firma aufzubauen, war für Bruno Göggel kein Zuckerschlecken“, sagt sein Bekannter Josef Sauter. Bei ihm im Büro habe in der Nacht häufig das Licht gebrannt. „Da kann ich ungestört arbeiten, weil kein Telefon klingelt“, soll Göggel gesagt haben.

Wer Erfolg hat, der muss die Menschen, die ihm Neid und Missgunst entgegenbringen, nicht lange suchen: Göggel hatte viele Neider, die aus Sicht seines Bekannten Josef Sauter nicht anerkannten, was der Unternehmer leistete.

Seine Firma ist der größte Reifengroßhändler Deutschlands. Laut Schätzungen liegt der jährliche Umsatz, den Göggel mit seinen rund 160 Mitarbeitern erwirtschaftete, bei rund 250 Millionen Euro.

Gammertingen gibt er einiges zurück

Über Spenden und andere Wohltaten versuchte Göggel der Allgemeinheit in Gammertingen und darüber hinaus etwas zurückzugeben. Die Feuerwehr erhielt nach dem Brand großzügige Zuwendungen in Höhe von 220.000 Euro - die Reparatur eines beim Brand teilweise zerstörten Löschfahrzeugs beglich Göggel aus der Firmenkasse.

Hochzeitstag und Schicksalstag

Seine Hochzeit mit Ehefrau Corinna endete am 23. Juli 2022 in einer Brandkatastrophe. Gegen 23 Uhr startete ein Pyrotechniker ein Feuerwerk auf dem Firmengelände in Gammertingen, eine halbe Stunde später brannte es. Eine Lagerhalle wurde komplett zerstört, direkt angrenzende Firmengebäude konnten aber gerettet werden. Nach Angaben von Marketingleiter Mike Hummel liegt der durch den Brand entstandene Sachschaden bei etwa 25 Millionen Euro.

Der verheerende Brand - nicht der einzige Schicksalsschlag für den Unternehmer: Bei einer Kartfahrt auf dem Firmengelände kam einer seiner Söhne ums Leben.

So geht es mit der Firma weiter

Trotzdem ist seine Nachfolge geregelt: Nach SZ-Informationen arbeiten seine beiden Söhne Benjamin und Wolfgang in der Firma in Schlüsselpositionen. So zielstrebig wie Göggel seine Firma aufbaute, kann man davon ausgehen, dass er für die Zeit nach seinem Tod vorgesorgt hat.