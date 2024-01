Mit einem Blick in die Zukunft mit künstlicher Intelligenz haben die Gammertinger am Freitag ihren Neujahresempfang gestaltet. Musikalisch wurde der Abend mit dem Bläserquintett um Rainer Zeiler begleitet.

Erster Neujahrsempfang für Andreas Schmidt

Bürgermeister Andreas Schmidt gab einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2023, das für ihn als Bürgermeister mit dem Wahlsieg im März begann. Zum Beginn des neuen Jahres machten ihm aber die Enthüllungen von „Correktiv“-Recherchen Sorgen.

Offiziell trat Schmidt das Bürgermeisteramt im Juni an, hatte sich aber bereits zuvor in den Themenkomplex Neubau des Pflegeheims St. Elisabeth eingearbeitet. „Das ist eines der größten Bauprojekte, das wir in der Stadt umsetzen werden“, so Schmidt. Es folgten weitere wichtige Ereignisse im Jahr 2023: Das City-Fest im Sommer, die Neuausrichtung der GEW sowie das Kreismusikfest im September.

Für 2024 stellte Schmidt einige Projekte unter Vorbehalt vor: Die Schwimmhalle und der kleine Schlossplatz sollen saniert, die Brücke zur Laucherttalschule neu gebaut werden. Auch die Digitalisierung der Stadtverwaltung soll voranschreiten.

KI-Gammertingen 2044 amüsiert die Bürger

Damit leitete Schmidt zu dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) über. Dazu hatte die Stadt Stefan Ruf, Professor an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, als Redner eingeladen.

So wird Gammertingen 2044 wohl eher nicht aussehen. Mit KI können aber auch solche futuristischen Bilder generiert werden. (Foto: Stadt Gammertingen )

Bevor Ruf die Gammertinger in die Welt der KI entführte, zeigte Schmidt als Beispiel der KI-Anwendung ein mit einem Bildgenerator künstlich erstelltes Bild. „Ich habe die KI gefragt, wie Gammertingen in 20 Jahren aussieht“, so Schmidt.

Das Ergebnis sorgte für spontane Lacher aus dem Publikum, denn ganz realistisch sah das futuristische Gammertingen nicht aus: Hightech-Hochhäuser im Hintergrund, dazu mehrspurige Straßen durch das Stadtgebiet.

Professor erstellt Veranstaltungsplan mit ChatGPT

Auch Stefan Ruf umrandete seinen Vortrag mit Beispielen, die die Stadt miteinbezogen. Mit ChatGPT, einem der bekanntesten textbasierten KI-Generatoren, ließ er eine Neujahrsrede für Bürgermeister Schmidt erstellen.

Stefan Ruf (links) und Bürgermeister Andreas Schmidt sprachen beim Neujahrsempfang über Künstliche Intelligenz. (Foto: Julia Brunner )

Für das nächste Gemeindefest lieferte die KI einen detaillierten Ablaufplan für die Feier. „Experten schätzen, dass wir gerade eine ähnliche technische Revolution erleben, wie mit dem Internet. Das ist heute fast nicht mehr wegzudenken“, so Ruf.

Bürgermeister ruft Bürger zum Wählen auf

Bürgermeister Schmidt beendete den offiziellen Teil des Abends mit einem eindringlichen Appell an die Bürgerinnen und Bürger.

Der Vater meiner Frau ist aus Italien. Meine Frau und unsere beiden Kinder wären nach diesem Modell nicht mehr hier erwünscht. Andreas Schmidt

„Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und mutiges Jahr 2024. Wieso mutig? Es hat mich sehr betroffen gemacht, was ich in den letzten Wochen gelesen habe“, sagt er und sprach die Veröffentlichung von dem Recherchenetzwerk „Correctiv“ zum Treffen zwischen Neonazis, AfD- und Werteunion-Politikern an, bei dem die zwangsweise Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen wurde. „Der Vater meiner Frau ist aus Italien. Meine Frau und unsere beiden Kinder wären nach diesem Modell nicht mehr hier erwünscht“, sagte Schmidt.

Er bat die Bürger deshalb eindringlich, am 9. Juni bei der Kommunalwahl wählen zu gehen oder sich selbst als Kandidat aufstellen zu lassen.