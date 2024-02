Seit kurz vor Weihnachten haben die Gammertinger Probleme, ihre Briefe und Pakete bei der Poststelle in der Hechinger Straße abzugeben. „Aus Krankheitsgründen ist die Filiale wohl vorübergehend geschlossen“, sagt Gammertingens Bürgermeister Andreas Schmidt.

Post sucht nach Mitarbeitern

Die Stadt sei mit einem Ansprechpartner bei der Post im Gespräch, damit die Filiale bald wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten Kunden empfängt. „Die Post verteilt bereits Flyer und sucht nach Mitarbeitern“, so Schmidt.

Weiterbetrieben werden muss die Filiale, da die Post aufgrund der Einwohnerzahl Gammertingens dazu verpflichtet ist, eine Außenstelle zu betreiben. Auch Marc Mombauer, Pressesprecher der Post, bestätigt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Öffnungszeiten nicht eingehalten werden können.

„In der Postfiliale haben wir tatsächlich Personalprobleme und daher leider die unregelmäßigen Öffnungszeiten“, schreibt er. Die Post bemühe sich um eine schnelle Verbesserung der Situation und sei auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern, so Mombauer.

Auf diese Filiale können Gammertinger ausweichen

Bis dahin können Kunden auf den nächstgelegenen Paketshop in der Hohenzollernstraße 69 in Neufra oder die Partnerfiliale in der Marktstraße 28 in Trochtelfingen ausweichen.