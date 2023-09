Vier Wochen Ausnahmezustand mit sieben Fest- und Feiertage liegen hinter der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen und den Einwohnern der beiden Ortschaften. Obwohl sich die Nachwirkungen des Herbstfests mit Kreismusikfest, Sternmarsch und Feldtag bei den Organisatoren und Helfern noch bemerkbar machen, müssen die Abbauarbeiten bewältigt werden.

Längere Abbauarbeiten

Die fallen in diesem Jahr ausgiebiger aus als in früheren Jahren. „Normalerweise ist Samstag der letzte Festtag und dann bauen wir am Sonntag alles ab. Dieses Mal sind wir Stück für Stück mit dem Abbau beschäftigt und das ist zäher“, sagt Gerhard Jaudas vom Vorstandsteam. Am Samstag soll das Festzelt abgebaut werden. Dann folgen die Ehrentribüne, Plakate und Werbebanner.

An sieben Tagen haben wir ein volles Haus gehabt. Das hat schon mit dem Vorverkauf gut angefangen. Thomas Hummel

Mit dem Ablauf des Fests sind die Vorstände mehr als zufrieden. Etwa 25.000 Besucher sind an den sieben Festtagen nach Feldhausen gekommen. „An sieben Tagen haben wir ein volles Haus gehabt. Das hat schon mit dem Vorverkauf gut angefangen“, sagt Thomas Hummel.

Trotz den vielen Besuchern sei es aber zu keinen Zwischenfällen gekommen. „Wir haben kein Mal die Polizei gebraucht, auch die Security musste nicht eingreifen. Für so ein großes Fest ist das eher ungewöhnlich“, sagt Rudi Jaudas. Weder Straftaten noch Sachbeschädigungen sind der Kapelle bekannt. „Die Leute kamen zum Fest um zu feiern, sie wollten schöne Stunden erleben“, sagt Kassiererin Melanie Steinhart.

Jeden Tag wurde Essen nachbestellt

Das zeigt sich auch an der Menge an Speisen und Getränken, die an den sieben Festtagen verzehrt wurden. „Wir mussten permanent nachordern. Schnitzel, Würste, Brot, Wecken und besonders Pommes“, zählt Gerhard Jaudas auf.

Der Bierlieferant ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Gerhard Jaudas

Jeden Tag habe die Kapelle die Bestände überprüft und entsprechend Ware nachgeordert ‐ auch bei den Getränken. „Der Bierlieferant ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen“, sagt er. „Wir sind positiv überlaufen worden.“

Auch das Wetter hat sich beim Fest von seiner besten Seite gezeigt. Neben Sonnenschein und warmen Temperaturen hat es nur am zweiten Freitagabend etwas geregnet. Selbst dieser Regen sei aber willkommen gewesen, so Thomas Hummel. Dadurch konnten am Feldtag die Felder gut bewirtschaftet werden.

Bei den Auftritten des DJ-Duos HBz und der Burladinger Rockband Kissin’ Dynamite sei die Stimmung im Zelt dann besonders gut gewesen. Normalerweise spielen beide Gruppen auf großen Festivals oder in Konzerthallen. „Für sie war es einmalig in so einem Festzelt vor 3500 Leuten zu spielen. Kissin’ Dynamite hat uns anschließend gesagt, dass es die beste Stimmung bei einem Auftritt dieses Jahr für sie war“, sagt Gerhard Jaudas.

Besonders bedanken sich die Vorstände bei den zahlreichen Helfern und der Bevölkerung von Feldhausen und Harthausen. Am 16. Dezember soll in Hettingen das Helferfest stattfinden. Das nächste Herbstfest der Kapelle ist 2025 geplant.