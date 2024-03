Pfarrer ersteigert Udo-Lindenberg-Gemälde

Mit Festgottesdienst, Empfang und einer Gemälde-Auktion ist die evangelische Kirche in Gammertingen am Palmsonntag feierlich wiedereingeweiht worden. Über ein Jahr lang war das kleine Gotteshaus eine Baustelle, nun sind die Arbeiten abgeschlossen und der Kirchenraum erstrahlt in edlem Glanz.

Die Orgel fehlt noch in der renovierten Kirche

Zur vollkommenen Vollendung fehlt noch die Orgel - genauer gesagt eine gut erhaltene Pfeifenorgel, die kommenden Monat aus einer Kirche in Isny ausziehen und in Gammertingen einziehen wird.

Der Kaufpreis ist gesichert, weitere Kosten für Installation und Technik jedoch nicht. Um diese zu decken, haben ein Maler und ein Fotograf einige ihrer Kunstwerke versteigern lassen - sehr zur Freude der Kirche und der neuen Besitzer.

Nach gut einjährigen Bauarbeiten hat am Palmsonntag der Einweihungsgottesdienst in der neu renovierten evangelischen Kirche stattgefunden. (Foto: Peggy Meyer )

Zahlreiche Besucher hatten zwischen frisch getünchten Wänden auf neuen hellen Stühlen vor dem blumig geschmückten Altar Platz genommen. „Und, wie sitzt es sich so?“ fragte Dekan Keinath zur Begrüßung und bekam als Antwort ein wohliges Raunen der Gäste. Aber nicht nur die (k)alten Kirchenbänke sind Geschichte.

Neben dem Farbanstrich erhielten die Wände eine Dämmschicht, die Decke wurde aufgehellt, neue Beleuchtung, Fußbodenheizung, elektrische Fensteröffner, ein mobiler Altar und Taufstein sowie eine elektroakustische Anlage ergänzen die umfangreiche Renovierung. Auch WC und Heizung wurden erneuert. Zwischen Kirchen- und Gemeinderaum wurde eine bewegliche Trennwand eingebaut.

Landeskirche und Stadt bezuschussen

Dort befindet sich im Boden auch ein leichtes Gefälle - gewöhnungsbedürftig, aber aus bautechnischen Gründen nicht anders machbar. „Es ist eben ein altes Haus“, sagte Pfarrer Ulrich Deißinger, der sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedankte.

Über 400 Stunden wurden an Eigenleistungen erbracht, die Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 580.000 Euro wurden mit 30 Prozent von der Landeskirche und 50.000 Euro von der Stadt bezuschusst.

Mitte April nun steht die Mission Pfeifenorgel an, sie soll am 21. April einsatzbereit sein. Der Mägerkinger Künstler Gernot Bizer hatte zugunsten dieser Orgel zehn Gemälde für die Auktion gespendet, die im Anschluss an den Gottesdienst stattfand.

Sieben Werke kamen erfolgreich unter den Hammer des Auktionators Josef Göggel, der erstmals diesen „Nebenjob“ ausübte und sich im Nachhinein einer weiteren Verwendung in diesem Metier nicht abgeneigt zeigte. 5100 Euro standen am Ende auf der Habenseite.

Pfarrer ist Udo Lindenberg Fan und ersteigert Gemälde

Während Beethoven und Schiller die Anwesenden nicht so recht überzeugen konnten, waren Panikrocker Udo Lindenberg und Der Schelm - Ein Gute-Laune-Bild - die Gewinner. Letzteres, das Lieblingsbild von Bizers Ehefrau Christel, bekam für stolze 1600 Euro den Zuschlag.

Udo ist einfach der coolste, ich wollte das Bild unbedingt, auch wenn es viel Geld für mich ist. Pfarrer Ekkehard Rossbach

Etwas weniger tief in seine Tasche greifen musste Ekkehard Rossbach - der geschäftsführende Pfarrer der Verbundkirchengemeinde Gammertingen-Trochtelfingen ist bekennender Lindenberg-Fan und war erleichtert, beim Bieten nicht zu viel Konkurenz gehabt zu haben. „Udo ist einfach der coolste, ich wollte das Bild unbedingt, auch wenn es viel Geld für mich ist“, so der Pfarrer. Nun muss er nur noch seine Familie überzeugen, dass Udo ins Wohnzimmer einziehen darf.

Das Ehepaar Bizer hatte die Auktion etwas abseits interessiert beobachtet und zeigte sich anschließend sehr zufrieden. „Dass Udo weggeht, war zu erwarten, aber das mit Beethoven hat mich etwas überrascht“, sagte Gernot Bizer mit einem Lächeln.

Im Obergeschoss hatte der Fotograf Fred Leger Natur- und Landschaftsaufnahmen ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Auch dieser Erlös wird für die Pfeifenorgel verwendet.