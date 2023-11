Gammertingen

Olga-Wera-Bau ist nun offiziell eröffnet

Gammertingen / Lesedauer: 2 min

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm (rechts) überreichte bei der Eröffnung des Olga-Wera-Baus einen symbolischen Schlüssel an (von links) Luitgard Heiner (ehemalige Schulleiterin der Sonderberufsschule), Julian Schumacher (Schulleiter der Sonderberufsschule), Alexander Märkle (Schulleiter SBBZ Mariaberg) und Architekt Manfred Löffler. (Foto: Alina Veit )

In Mariaberg hat die offizielle Eröffnung des komplett sanierten Olga-Wera-Baus stattgefunden. In einer kleinen Feier für die Lehrkräfte erfolgte die „Übergabe“ des Gebäudes an das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Mariaberg (SBBZ) und die Sonderberufsschule, danach standen bei einem Tag der offenen Tür alle Räume für Besucher offen.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 13:55 Von: sz