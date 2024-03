„Nuits blanches“ für Kontrabass und Klavier

Das Schlosskonzert in Gammertingen bot einen Kammermusikabend, der sich ganz der unkonventionellen Kombination von Kontrabass und Klavier widmete. Die ungewöhnliche Besetzung lockte Zuhörer aus nah und fern in das Gammertinger Rathaus. Mit ihrer innigen Musikalität und großer Freude am Musizieren begeisterten Michael Rieber und Norbert Goerlich ihr Publikum und ernteten dafür einen starken und anhaltenden Applaus, wie es in einem Bericht des Vereins Gammertinger Schlosskonzerte heißt.

Michael Rieber - ursprünglich aus Tübingen und aktuell erster Solo-Kontrabassist im renommierten NDR-Elbphilharmonie-Orchester in Hamburg - und sein ebenso talentierter Klavierbegleiter Norbert Goerlich aus Reutlingen, präsentierten mit ihrem Programm „Nuits blanches“ eine Reise durch die französische Spätromantik.

Den Abend eröffnete die Aria und Rondo für Kontrabass und Klavier von Alfred Desenclos (1912-1971), dem einzigen explizit für diese Besetzung geschaffenen Werk des Programms. Die Komposition aus dem Jahr 1952 besticht durch ihren ausdrucksstarken Charakter und ihre technische Finesse. Michael Rieber brillierte mit seiner Virtuosität und demonstrierte eindrucksvoll die Vielfalt des Kontrabasses, von den tiefsten Tönen bis hin zu singenden Flageoletts. Der Dialog zwischen Klavier und Kontrabass vereinte sich zu einem fesselnden Gesamtklang, der stilistisch bis in die Moderne reichte und Anklänge aus dem Jazz aufwies.

Gabriel Faurés Élégie op. 24 wurde von den Musikern mit warmem Zusammenklang und großer Sensibilität für die klangvolle Ausdrucksform des Komponisten dargeboten. Die romantische Ballade „Après un rêve“ op. 7 Nr. 1 von Gabriel Fauré wurde von Rieber und Goerlich mit schmelzendem Klang und einem ruhig pulsierenden Klavierinterpretiert, wodurch die zarten Nuancen dieser Komposition einfühlsam zum Ausdruck kamen.

Den Höhepunkt des Abends bildete die Sonate A-Dur FCC 123 von César Franck in einem Arrangement für Kontrabass und Klavier. Nach dem hochromantischen „Vorspiel“ des erstens Satzes Allegretto ben moderato entfalten sich die virtuos ineinander verschränkten Stimmen von Klavier und Kontrabass im zweiten Satzes Allegro. Fast fremd wirkte dagegen die archaische Klangwelt des anschließenden Recitativo, bevor die Musiker ihre Zuhörer in die verträumt wirkende Klangwelt einer Fantasia entführten, in welcher der Kontrabass sich melodiös über die weichen Akkordfolgen des Klaviers spannt. Das Finale Allegretto poco mosso erstrahlt in hellem A-dur. Mit tänzerischer Leichtigkeit warfen sich die Musiker die Bälle der verschränkten, sich mehr und mehr verdichtenden Melodiestränge zu.