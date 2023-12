Neujahrskonzert in der Mariaberger Klosterkirche

Beim traditionellen Neujahrskonzert am 1. Januar 2024, 17 Uhr, in der Mariaberger Klosterkirche werden unter anderem Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Hans - André Stamm, Giuseppe Aldrovandini und Francesco Manfredini zur Aufführung kommen. Mit Ursula Herrmann-Lom (Orgel), Michael Bühler (Trompete) und Johannes Bals (Trompete) erwarten die Gäste drei hochkarätige Musiker, wie der Verein Mariaberg mitteilte.

Johannes Bals erhielt seinen ersten Unterricht an der Trompete im Alter von 11 Jahren. 2010 begann er seine Ausbildung zum „Staatlich geprüften Ensembleleiter“ mit Hauptfach Trompete und Chorleitung an der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach. 2013 begann er sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater (hmt) Rostock. Seit Abschluss seines Studiums ist er als Trompeter und Lehrer freiberuflich tätig.

Michael Bühler absolvierte sein Diplom zum Trompetenlehrer an der staatlichen Musikhochschule Trossingen und hat sich in weiteren Studien auf die moderne Trompete sowie die Barocktrompete spezialisiert. Meisterkurse bei bekannten Trompetern und eine Ausbildung zum Atemlehrer folgten. Er konzertiert als Solotrompeter im In- und Ausland.

Ursula Herrmann-Lom studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sie setzte ihre solistische Ausbildung in der Klasse von Professor Marie-Claire Alain in Paris fort und schloss ihr Konzertexamen mit Auszeichnung ab. In Paris war sie Organistin an der Kirche St.Germain-des-Prés und spielte zeitgenössische Bühnenmusik im Theater.

Konzertkarten sind ab 16 Uhr an der Abendkasse für zwölf Euro (ermäßigt fünf Euro) erhältlich. Weitere Informationen und Reservierung unter der Telefonnummer 07124/923218.