Tiziana Aloia lebt nach einem bestimmten Motto: „Wenn man will, kann man alles schaffen“, sagt die 43-Jährige. Die Gammertingerin ist nicht nur alleinerziehende Mutter zweier Kinder, sie arbeitet Teilzeit und nun eröffnet sie im Nebengewerbe ihren eigenen Friseursalon.

Ihren Meister hat sie im Homeoffice absolviert

Ihre Friseurausbildung hat sie in den 1990er-Jahren absolviert, dann aber aus Geld- und Zeitgründen in einem anderen Bereich gearbeitet. „Im Minijob war ich aber immer als Friseurin tätig“, sagt sie. Ihr Ziel sei es aber immer gewesen, einen eigenen Friseursalon zu eröffnen.

Ich habe mir alles selbst erarbeitet. Tiziana Aloia

Für die Selbstständigkeit hat sie im vergangenen Jahr neben ihrem Job von zu Hause aus ihren Friseurmeister absolviert. „Ich habe mir alles selbst erarbeitet“, sagt sie. Einfach sei das nicht immer gewesen.

Am Samstag hat Aloia ihr Ziel erreicht: Ihr Salon „Shine Bright Hair by Tiziana Aloia“ wird ab 14 Uhr eröffnet. Dann können Besucher sich einen Eindruck von dem neuen Geschäft im Herdleäcker machen. Im ersten Raum am Eingang wird es im Damenbereich zwei Sitzplätze geben und im hinteren Zimmer im Herrenbereich ebenfalls zwei Sitzplätze.

Neben Aloia wird ein angestellter Friseurmeister in dem Salon arbeiten. Beide bieten sowohl Männer- als auch Frauenschnitte sowie Bartpflege als Barbershop an. Tiziana selbst hat ein Spezialgebiet, für das sie ausgebildet ist und das sie auch in Gammertingen anbieten wird.

In einem Seminar hat sie gelernt, wie stark geschädigtes Haar zum Beispiel mit Kreatin regeneriert werden kann. „Das entsteht zum Beispiel durch Haarverlängerungen, die ich teilweise repariere. Starke Blondierungen schädigen das Haar auch“, sagt Aloia.

Durch einen Zufall kommt Aloia zu dem Geschäft

Im Juli 2022 hat sie Haarbehandlungen dazu in Albstadt-Ebingen angeboten. „Viele Kundinnen wollten auch, dass ich ihnen die Haare schneide und färbe, aber ohne den Friseurmeister konnte ich ihnen das nicht anbieten“, sagt sie. Ebingen sei auf Dauer aber zu weit weg von ihrem Heimatort Gammertingen gewesen, deswegen hat sie sich ein Geschäft in der Nähe gesucht.

Durch Zufall sei sie im vergangenen Sommer auf das Geschäft im Herdleäcker gestoßen. „Ich war mit dem Hund spazieren und die Besitzer waren ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs“, erzählt Aloia. Diese wollten ihre nicht mehr genutzte Bürofläche vermieten. Schnell seien beide zusammengekommen und hätten mit dem Umbau begonnen.

Die letzten Arbeiten stehen gerade noch an. Ein neuer Boden ist bereits verlegt, auch eine neue Küche und Bad sowie Wasserleitungen wurden angebracht. Bis Samstag soll alles fertig sein. Aloia wird dabei von Freunden und ihrer Familie unterstützt. Für den Anfang möchte sie weiter in Teilzeit in ihrem bisherigen Job arbeiten. „Ich hoffe, mit dem Salon zum Erfolg zu kommen, damit sich der Meister auch rentiert hat“, sagt sie.

In Zukunft wird der Salon Montag und Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet haben.