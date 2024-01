Neue Kursangebote bei der Akademie Laucherttal

Für das Frühjahr-/Sommersemester 2024 hat die regionale Weiterbildungseinrichtung Akademie Laucherttal ein umfassendes und vielfältiges Kurs- und Bildungsangebot mit mehr 150 Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen aufgestellt.

Do you speak English? Parlez-vous Français? Hablas español? Parla italiano? Sprachinteressierte Anfänger und Fortgeschrittene finden laut Pressemitteilund des Bildungsträgers Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Kulturgenuss und Kreativität bieten Veranstaltungen wie „Malerei und Offenes Atelier“. „Wildpflanzenwanderungen“, „Sonnenaufgangstouren“ und „Waldtauchen“ ergänzen das Programm mit Naturerlebnissen. „Pflanzliche Küche“ und der „Thermomix“ erweitern das kulinarische Angebot.

In unterschiedlichen Kursen, auch speziell für Seniorinnen und Senioren, kann man sich die digitale Welt erschließen, den Umgang mit dem Computer und dem Smartphone erlernen, mehr über die Nutzung und Möglichkeiten des Internets erfahren und mit der KI am Puls der Zeit bleiben.

Das Kursangebot für Frauen reicht in diesem Semester von „Best-Ager - bereit für neue Wege“ und „#Lifechanger“ über „Frauen, Finanzen, Fülle & Erfolg“ bis hin zu „Notfall ABC für Babys und Kleinkinder“ und „Babymassage“ in Kooperation mit der Hebammenpraxis Winterlingen.

Eine zentrale Rolle im Kursangebot der Akademie spielt seit Jahren die Gesundheit. Dazu zählen Prävention mit Rückentraining und Pilates oder Workshops zu Bluthochdruck und gesundem Schlaf, oder Entspannung mit Yoga, Indian Balance und Klangschalenmeditation. Im Bereich der Bewegung findet man bei Zumba oder Line Dance Spaß und Gleichgesinnte.

Kurse zur Seelenarbeit, mit Themen, wie „Wunder sind möglich“, „Du verstehst mich einfach nicht!“ und „Meditation & Seelenarbeit“ runden das Kursangebot ab.

Für Kinder und Jugendliche werden laut Ankündigung verschiedene Erlebniskurse zum Thema „Wald“, „Kung Fu mit dem Langstock“ und „Yoga & Meditation“ geboten. Professionelle Hilfe finden Eltern, Kinder und Jugendliche in Workshops gegen Schulstress oder Prüfungsangst.

Am 29. Juli startet erneut die Sommerkunstwoche in Mariaberg. Die Anmeldung ist online ab 13. März, 8 Uhr, möglich.