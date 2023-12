Neue Haarschnitte für den guten Zweck

Im Zuge der Neueröffnung hat sich das achtköpfige Friseur Geuder Team entschlossen, nach der ersten Aktion im Jahre 2017, einen weiteren Spendentag für die St. Angelo-Stiftung in Sigmaringen am „freien“ Montag, 27. November, auf die Beine zu stellen. Das hochmotivierte Team rund um die Saloninhaberin Sabine Bitzer arbeitete den ganzen Tag umsonst und schenkte über 50 Kundinnen und Kunden neue Frisuren. Der komplette Tagesumsatz in Höhe von rund 2500 Euro und den Inhalt der aufgestellten Spendenkasse von nochmal rund 950 Euro rundete die Familie Bitzer noch auf eine Spendensumme in Höhe von 4000 Euro auf. Eine Delegation des Salons übergab die Spende an einer kleinen Weihnachtsfeier am 2. Dezember im Café Seelos den betroffenen Familien direkt.