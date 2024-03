Die Umbauarbeiten an der evangelischen Kirche in Gammertingen befinden sich in den letzten Zügen. Pünktlich zur Einweihung am Palmsonntag um 10.15 Uhr sollen in der Kirche interessierte Gäste empfangen werden. Damit die Kirche in neuem Glanz erstrahlen konnte, wurde einiges getan.

Das ist neu in der Kirche

Ulla Haas vom Büro Riehle Koeth aus Reutlingen stellt die wesentlichen Veränderungen vor: „Die Einrichtungsgegenstände sind jetzt alle mobil“, sagt sie.

Dazu gehören der neue Holzaltar und das Rednerpult, 120 Stühle und der Taufstein, der nun im Kirchraum bewegt werden kann. Die Wärmedämmung an den außenliegenden Wänden und am Dach wurde erneuert.

Volker Schneider (links), Ulla Haas, Ulrich Deißinger und Bettina Biner freuen sich auf die Einweihung am Palmsonntag. (Foto: Julia Brunner )

Dazu gibt es einen neuen Natursteinboden und eine Fußbodenheizung. Zusätzlich wurden Putz und Decke überarbeitet und eine neue Faltwand zum Gemeindehaus installiert. Damit kann der Kirchraum bei Bedarf vergrößert werden. Außerdem gibt es neue Lampen. Richtung Sommer soll die in Isny gekaufte Pfeifenorgel auf der Empore ihren angestammten Platz einnehmen. Höhepunkt der Kirche bleibt das Buntglasfenster über dem Altar. Das Holzkreuz darunter wurde im Rahmen der Umbauarbeiten gekürzt.

Das ändert sich durch die Umgestaltung im Innenraum

Durch den Wegfall der Kirchenbänke gibt es innen mehr Flexibilität. Durch die neuen Stühle seien unterschiedliche Gottesdienstformen möglich, so Pfarrer Ulrich Deißinger.

„Unsere Taizé-Gebete sind eher meditativ, da können wir die Stühle in einem leichten Bogen aufstellen“, sagt er. Der bewegliche Taufstein ermögliche, dass dieser aus der bisherigen Ecke geschoben und vor den Altar gestellt werden kann.

So viel hat der Umbau gekostet

580.000 Euro - Dieser Betrag war für die Umbauarbeiten kalkuliert worden. „Von der Tendenz her werden wir darunter bleiben“, sagt Haas. 29 ehrenamtliche Helfer, die insgesamt 402 Stunden an der Kirche gearbeitet haben, hätte dabei geholfen, den Kostenrahmen einzuhalten.

Die Isolation am Dach wurde erneuert. Auf der Empore soll in einigen Monaten die Orgel aus Isny ihren Platz finden. (Foto: Julia Brunner )

Einen Restbetrag von etwa 100.000 Euro muss die Kirche noch finanzieren. Bisher hat sie Gelder aus mehreren Töpfen erhalten: unter anderem aus Zuschüssen vom kirchlichen Ausgleichsstock, Mitteln aus dem Kirchenbezirk, eigenen Rücklagen und 50.000 Euro, die die Stadt Gammertingen der Kirchengemeinde zugesagt hat.

2024 werden es wieder mindestens 10.000 Euro werden. Volker Schneider

Dazu kommen Gelder vom für den Umbau gegründeten Förderverein der Kirche. Seit dessen Gründung im Frühjahr 2022 sind 15.000 Euro zusammengekommen. „2024 werden es wieder mindestens 10.000 Euro werden“, sagt Volker Schneider, Vorsitzender des Fördervereins.

Das ist beim Einweihungsgottesdienst geplant

Dekan Marcus Keinath wird aus Reutlingen zum Festgottesdienst kommen. Dazu spielen mehrere Posaunenmusiker aus Mariaberg und ein Instrumentalkreis. Anschließend gibt es einen Stehempfang im Gemeindesaal. „Architekt Albert Hörz wird darüber sprechen, was in der Kirche gemacht wurde“, so Deißinger.

Auch Bürgermeister Andreas Schmidt und der katholische Pfarrer Wolfgang Drescher werden Grußworte an die Besucher richten. Dazu werden zehn Gemälde des Mägerkinger Künstlers Gernot Bizer zur Finanzierung des Orgelkaufs versteigert.