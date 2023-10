Die Hobbykünstlerausstellung im Museum Im alten Oberamt öffnet passend zur Adventszeit ihre Türen. Nach neun Jahren hat sich der Arbeitskreis des Museums dazu entschlossen, eine zweite Hobbykünstlerausstellung zu veranstalten.

2014 haben mehr als 20 Künstler im Winter drei Monate lang ihre Fotografien, Skulpturen und Gemälde ausgestellt. Ein festes Thema war laut Elmar Heinemann vom Arbeitskreis damals nicht vorgegeben. „Mit etwa 1200 Besuchern war das eine unserer erfolgreichsten Ausstellungen“, sagt er. Gammertinger, Vereine und das Altenheim, aber auch die Hobbykünstler selbst hätten ihre Familien und Freunde in die Ausstellung gelockt, um ihre Ausstellungsstücke zu zeigen. Dabei sei von der knüpfenden Hausfrau bis zur Profifotografin jeder Künstler vertreten gewesen.

Aufgrund des Erfolgs und weil immer wieder Menschen nachgefragt haben, ob der Arbeitskreis wieder eine Hobbykünstlerausstellung plant, hat sich dieser für eine Neuauflage entschlossen.

Zu Beginn habe sich der Arbeitskreis mit einer Hobbykünstlerausstellung schwer getan, erzählt Heinemann. Zu groß sei die Befürchtung gewesen, dass die Qualität der Ausstellung nicht mit anderen im Museum im Alten Oberamt mithalten könne. Diese hat sich aber bei der ersten Ausstellung nicht bewahrheitet, ganz im Gegenteil. „Vom Topflappen bis zum richtig guten Gemälde war alles dabei“, so Heinemann.

Auch in diesem Jahr hofft er auf ein breites Spektrum an Ausstellungsstücken. Thema wird „Weiß ‐ Rausch ‐ Gold“ sein und sich vor allem, aber nicht nur auf die anstehende Weihnachtszeit beziehen. „Eigentlich haben wir Weiß ‐ Gold als Thema vorgeschlagen. Ich habe dann gesagt, dass da noch etwas fehlt“, so Heinemann. Rausch soll sich hier nicht auf einen Rauscheengel beziehen, sondern einen Gegensatz zum Weihnachtlichen bilden. „Etwas verrücktes kann zum Beispiel auch Rausch sein“, führt er weiter aus. Wie die Hobbykünstler das Thema umsetzen, wird der Arbeitskreis sehen, wenn die ersten Einsendungen eingehen.

Bei der vorherigen Hobbykünstlerausstellung wurden keine Werke abgelehnt. Der Arbeitskreis achtet aber darauf, dass die Einsendungen zum vorgegebenen Thema passen. Wer ein Kunsttsück einsendet, muss es mit einem Titel und einer Erklärung versehen. „Selbst wenn etwas Schreckliches dabei ist. Wenn es eine gute Erklärung für das Werk gibt, wäre es schon möglich, dass wir es ausstellen“, sagt Heinemann. Er finde auch nicht immer alles gut, was er in Galerien ausgestellt sehe. Genau das sei aber Kunst, jeder hat einen anderen Geschmack. Heinemann hofft daher, dass unterschiedliche Werke für die Ausstellung vorgeschlagen werden: „Wir wollen einen Querschnitt darstellen. Es wäre schade, wenn nur Gemälde oder Fotografien dabei wären“.

Jeder Hobbykünstler darf bis zum 10. November Fotos von drei Werken mit einer Angabe der Maße und einer kurzen Beschreibung einreichen. Der Arbeitskreis prüft dann die Einsendungen und kümmert sich um den Aufbau der Ausstellung. Bei der ersten Hobbykünstlerausstelung hatten nicht nur Menschen aus Gammertingen ihre Werke eingesendet. Auch aus dem gesamten Landkreis Sigmaringen und den angrenzenden Kreisen seien Werke ausgestellt worden, so Heinemann. Eine Verkaufsausstellung sei „Weiß ‐ Rausch ‐ Gold“ nicht. „Wir haben aber Kontakt zu den Künstlern, falls doch jemand etwas kaufen möchte“, sagt er.

Fotos der Werke sollen Künstler per Mail an [email protected] schicken. Die Vernissage findet am 1. Dezember statt. Ende der Ausstellung ist der 18. Februar 2024.