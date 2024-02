Musical an der Laucherttalschule Gammertingen

„Die Magie der wahren Freundschaft“ lautete der Titel des Musicals, das an der Laucherttalschule aufgeführt wurde. Akteure waren mehr als 90 Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 10. Die Leitung erfolgte durch zwei Musiklehrerinnen.

Die Vorbereitungen liefen bereits seit dem Schuljahr zuvor. Hierzu trafen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler regelmäßig zu den Proben. Neben den bereits genannten Personen wurde zudem eine Schülerband gegründet, die das gesamte Musical musikalisch begleitete. Auch die Bühnenbilder sowie alle nötigen Requisiten wurden vonseiten der Beteiligten angefertigt oder besorgt. An drei Projekttagen verlief dann der Feinschliff für die drei Aufführungen.

Neben der schauspielerischen Einübung und den Musikproben wurden auch letzte Details an den Requisiten, Kleidern und den Räumlichkeiten ausgeführt. Damit auch der Ton und die Beleuchtung perfekt angepasst werden konnten, wurde das Musical vom professionellen Tontechniker Markus Zimmermann unterstützt.

Als dann die Tage der Aufführungen näher rückten, gaben alle nochmal Gas und probten fleißig nahezu jeden Tag. Dies machte sich dann bezahlt, als der Kartenvorverkauf in kürzester Zeit ausverkauft, der Saal somit bis auf den letzten Stuhl besetzt war und die Akteure am Ende begeistertes Standing-Ovation bekamen, heißt es in der Pressemitteilung. Erleichtert, aber vor allem stolz saugten alle diese Atmosphäre auf und erlebten drei fantastische Aufführungen, die es derart bisher noch nie an der Laucherttalschule gab, heißt es in der Mitteilung weiter.