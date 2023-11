Es gibt nach so vielen Jahren noch Premieren in der Kreisliga A 2, Partien, die zum ersten Mal ausgetragen werden. Das Spiel des FV Fulgenstadt gegen den TSV Neufra/Hz. ist so eine Partie (So., 14.30 Uhr). Vier Punkte ‐ wer hätte das gedacht nach dem starken Start des FV Fulgenstadt ‐ trennen beide derzeit. Fulgenstadt steht auf einem einstelligen Tabellenplatz, während die Gäste sich zwar derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz befinden, zuletzt sich aber in stark aufsteigender Form präsentierten. Grund genug, für SZ-Regionalsport-Mitarbeiter Mehmet Kacemer beim Abteilungsleiter der Gäste, Lukas Lewandowski (Foto: Verein), mal nachzufragen.

Ist der TSV inzwischen in der Liga angekommen?

Lukas Lewandowski: Der Saisonstart war holprig. Wir haben zu Beginn einen Pflichtsieg geholt, aber auch Partien wie gegen Türkiyemspor Saulgau, Sigmaringen und Bad Saulgau schon hinter uns gebracht. Mit Fortdauer der Saison kamen wir immer besser zurecht. Das hat zwar im Derby gegen die SGM Alb-Lauchert noch nicht gefruchtet, aber gegen Renhardsweiler, Bingen und auch Laiz waren wir da. Gegen den Bezirksligaabsteiger wäre sogar etwas mehr als ein Punkt drin gewesen.

Gibt es noch Verbesserungspotential oder in welchen Bereichen will man sich steigern?

In der letzten Runde waren wir den meisten Mannschaften technisch überlegen, eine Etage höher werden kleine Fehler rigoros ausgenutzt und auch im konditionellen Bereich müssen wir jetzt größere Strecken auf uns nehmen um in der Liga bestehen zu können.

Das Saisonziel bis zur Winterpause dürfte soweit dem des Sommers in Einklang zu bringen sein. Wie will man das untermauern?

Gegen die unmittelbare Konkurrenz in der Tabelle müssen wir unbedingt punkten. Bis zur Winterpause haben wir mit dem SV Bronnen und der SG Hettingen/Inn. noch zwei Derbys. Da brauchen wir niemanden groß zu motivieren. Weil wir gesehen haben, dass gegen Laiz was möglich war, werden wir mit einer guten Konzentration die Liga halten können. Für die Rückrunde verspreche ich mir, dass der Kader aus der Hinrunde lernen wird. Und wenn jedem Spieler klar ist, dass wir im Gegensatz zur letzten Saison eine Schippe drauflegen, gibt es auch in der nächsten Saison Derbys wie gegen Alb-Lauchert, Bronnen und Hettingen/Inneringen.