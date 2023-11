Mittagessen in Grundschule wird teurer

Das Mittagessen in der Grundschule Feldhausen wird teurer. Je nachdem, ob die Umsatzsteuer auf Speisen zum 1. Januar wieder auf 19 Prozent steigt oder beim reduzierten Steuersatz von sieben Prozent bleibt, müssen Eltern für das Essen ihrer Kinder zukünftig statt 4,50 Euro 5,62 oder 6,25 Euro zahlen. Grundlage ist ein aktueller Beschluss des Gammertinger Gemeinderats. Zukünftig sollen die Gebühren immer zu Beginn des Schuljahres festgelegt werden.

In der Sitzung wurden außerdem die Gebühren für die Ganztagesbetreuung zum Jahreswechsel um 8,5 Prozent erhöht. Als Grund gab die Verwaltung allgemeine Kostensteigerungen und Tariferhöhungen an. Gleichzeitig entfallen in der Laucherttalschule und der Grundschule Feldhausen die Optionen, das Kind ein oder zweimal pro Woche ganztägig betreuen zu lassen. Im aktuellen Schuljahr habe es gar keine Nachfrage nach diesen Angeboten gegeben, im Schuljahr zuvor lediglich eine.