Michel aus Lönneberga auf der Mariaberger Landwirtschaft

„Sing dudeldei sing dudeldei, sing dudeldudeldei...“ mit dieser bekannten Titelmelodie aus der Verfilmung der Geschichten über Michel aus Lönneberga startete das Regionentheater aus dem schwarzen Wald seinen Auftritt, der am letzten Wochenende auf der Mariaberger Landwirtschaft stattfand. Die rund 160 großen und kleinen Besucher klatschen und sangen von Anfang an mit und waren direkt mit dabei im Stück rund um den frechen Lausejungen aus Lönneberga.

Egal ob Michel der Magd Lina einen Zahn zog, Schwester Ida oben an der Fahnenstange festband oder sie mit blauer Farbe anmalte, er sich heimlich den Bauch mit Würsten vollschlug oder sein Kopf beim Ausschlecken in der Suppenschüssel stecken bleib: Michel überzeugte mit Unbekümmertheit und einer großen Portion an schwedischer Gelassenheit.

Im zeitgemäß interpretierten Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgrens „Michel in der Suppenschüssel“ ging es aber um noch viel mehr als um Michels Streiche: „Das Zusammensein, das Miteinander, das ist es, was zählt und glücklich macht.“

Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien den ersten gemeinsamen Zugang zu Theatererlebnissen zu ermöglichen. Dies gelingt ihnen mit der Mischung eines bekannten Stoffes, Liebe zum Detail in Inszenierung, Ausstattung und Kostümen sowie Witz und hohem Einsatz des gesamten Ensembles.

Mit Kunst- und Kulturveranstaltungen werden Menschen mit und ohne Behinderungen zusammengebracht und die Freude an einem Konzert oder einem Theaterstück ermöglicht Begegnungen auf Augenhöhe.