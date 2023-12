Mariaberger Mitarbeitende mit Kronenkreuz geehrt

17 Mitarbeitende des diakonischen Trägers Mariaberg sind für ihre langjährigen Dienste in der Diakonie im Rahmen eines Gottesdienstes geehrt worden. Das goldene Kronenkreuz für 25 Jahre in der Diakonie erhielten für das Jahr 2023: Gudrun Hammer, Rosa-Maria Merz, Mario Peth, Tanja Schuler, Diana Hagg, Sybille Mahler, Filiz Nickel, Britta Sauter, Brigitte Vetter, Marina Fischer, Saskia Gehri-Flöss, Hartmut Sikeler, Martina Fäh. Eine Urkunde für 40 Jahre in der Diakonie erhielten: Heidi Barth-Krampe, Barbara Schatz, Sabine Bingel, Brigitte Schulz. Richard Boeland, Professor an der der Kunstschule Berlin, hat das Kronenkreuz 1925 als Zeichen für die Innere Mission entworfen.