Gammertingen

Lkw übersieht Pkw in Kreisverkehr

Gammertingen / Lesedauer: 1 min

Ein Lkw stieß mit einem Auto zusammen. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Sigmaringer Straße/Europastraße in Gammertingen hat am Donnerstagabend ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer einen Seat-Lenker übersehen und ist mit dessen Wagen kollidiert.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 12:00 Von: sz