Lebenshaus Schwäbische Alb lädt zur 11. Tagung ein

Gammertingen: Der Verein „Lebenshaus Schwäbische Alb ‐ Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie“ lädt am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 18.45 Uhr zur 11. Tagung mit dem Titel „,We shall overcome!’ Gewaltfrei aktiv für die Vision einer Welt ohne Gewalt und Unrecht“ ins evangelische Gemeindehaus Gammertingen ein.

Die Tagung wird von 35 lokalen, regionalen sowie auch bundesweit tätigen Organisationen und Initiativen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt, darunter mit „IPPNW ‐ Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges ‐ Ärzte in sozialer Verantwortung“ sogar eine mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisation. Anmeldungen sind bis spätestens 6. Oktober 2023 erforderlich.

Für Sonntag, 15. Oktober, lädt das Lebenshaus Schwäbische Alb zu einer Gedenkveranstaltung an die vor 90 Jahren im KZ Heuberg geschundenen Gefangenen ein. Das KZ Heuberg war das erste Konzentrationslager überhaupt, das die Nazis schon wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung in Betrieb nahmen. Diese Veranstaltung wird am Denkmal bei der Dreitrittenkapelle am Rande des Truppenübungsplatzes bei Stetten am kalten Markt stattfinden. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Spaziergang entlang des Donautalrands.