Nach 35 Jahren in Gammertingen verlassen Jörg und Susanne Scham die Stadt an der Lauchert im Sommer dieses Jahr. Gemeinsam mit etwa 20 weiteren Menschen wollen sie auf dem Teuringer Hof bei Waldburg im Landkreis Ravensburg älter werden.

Zeitung berichtet über das Projekt

Dort hat ein Ehepaar aus Leverkusen eine 50plus-Senioren-Wohngemeinschaft gestartet. Vor etwa zwei Jahren sind Schams durch einen Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ auf das Projekt aufmerksam geworden und haben kurz darauf ihr Interesse bekundet.

So funktioniert das Wohnprojekt Bei dem genossenschaftlich organisierten Wohnprojekt für Menschen ab 50 Jahren wird die Gemeinschaft groß geschrieben. „Jeder soll sich, wenn möglich einbringen. Geplant sind etwa vier Stunden pro Woche“, sagt Jörg Scham. Es gebe bereits mehrere Arbeitskreise, in denen die Genossen zum Beispiel die Gestaltung des Außenbereichs oder der Gästezimmer auf dem Teuringer Hof planen. „Alles funktioniert in Selbstverwaltung“, so Scham. Bei Problemen, wie zum Beispiel einem verstopften Abfluss, wollen sich die Bewohner erst gegenseitig helfen und wo es geht auf Handwerker verzichten. Bei „Gemeinsamerleben“ sollen insgesamt 14 abgeschlossene Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen, weitestgehend barrierefrei. Hinzu komme eine Gemeinschaftsfläche, ein Wellnessbereich sowie eine Werkstatt und Hobbyräume. Wer auf dem Teuringer Hof einziehen möchte, muss erst ein „Probewohnen“ bestehen, in dem die Genossen darauf achten, ob sie sich ein Zusammenwohnen mit den Bewerbern vorstellen können. Aktuell ist noch eine Wohneinheit frei.

„Wir hatten verschiedene Ideen, wie es für uns im Alter werden soll. Meine Mutter ist alleine in einem zu großen Haus, das wollen wir nicht“, sagt Susanne Scham. Erste Überlegungen waren, entweder im Alter jemanden mit ins Haus zu nehmen oder in eine seniorengerechte Wohnung zu ziehen, sollten im Altbau von St. Elisabeth oder auf dem Reiser-Stoll-Areal solche entstehen.

Kirsten Teichmann und Andreas Klamt haben das Projekt gestartet. Im Hintergrund eines der drei Gebäude des Teuringer Hofs. (Foto: Stefanie Keppeler )

Das Projekt in Waldburg habe das Paar aber besonders interessiert, auch weil Jörg Scham als Förster schon immer Interesse am Forstamt in Wangen gehabt hatte. Das Jörg Scham pensionierter Förster ist, war wohl ein Bonuspunkt bei der Auswahl des Paares. „17 Hektar Land sind dabei, davon vier Hektar Wald. Den treibe ich jetzt schon um“, so Jörg Scham. Ein anderer Mitbewohner sei Schreiner und beide unterstützten sich bei der Arbeit.

Jedes Mitglied muss einen finanziellen Beitrag zahlen

Für ein Kennenlern-Wochenende sind Jörg und Susanne Scham auf den Teuringer Hof gefahren. „Vier Paare hatten sich aufgrund des Artikels gemeldet, wir sind als einzige noch übrig geblieben“, so Jörg Scham. Die Entscheidung, Teil des genossenschaftlichen Wohnprojekts zu werden, sei trotzdem schwierig gewesen.

Das Geld bekommt man aber wieder, entweder, wenn man auszieht oder stirbt. Susanne Scham

„Wir sind hier stark vernetzt und leben seit 32 Jahren in Gammertingen. Das geben wir jetzt auf, ganz ohne Not“, so Susanne Scham. Aus dem großen Familienhaus ziehen Schams mit ihrem Hund Cora in eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Miete.

Sie sind bereits Mitglieder der Genossenschaft „Gemeinsamerleben“, die für das Projekt gegründet wurde. Die Mitglieder müssen je 5.000 Euro und eine Genossenschaftseinlage zwischen 60.000 und 120.000 Euro zur Finanzierung des Projekts zahlen. „Das Geld bekommt man aber wieder, entweder, wenn man auszieht oder stirbt“, sagt Susanne Scham.

Das Paar habe sich relativ schnell für die Lage des Teuringer Hofs und ihre Wohnung begeistert. Passen musste dann aber noch die Gemeinschaft mit den anderen Genossenschaftsmitgliedern.

„Wir sind enger als normale Nachbarn, etwa drei Viertel der Leute, die mit uns auf dem Hof leben werden, haben wir mit ausgesucht“, sagt sie. Die Genossen sollen sich mit einbringen und einander unterstützen: Zum Beispiel bei den Bauarbeiten auf dem Hof, die wohl noch mindestens zwei Jahre andauern werden.

Umzug steht nach der Kommunalwahl an

Nach der Kommunalwahl Anfang Juni wollen Schams auf den Teuringer Hof ziehen. „Wenn wir einziehen, ist das Ganze noch eine Baustelle“, sagt Susanne Scham. Es werde wohl noch eine Weile dauern, bis sich beide ganz zurücklehnen und das Alter genießen könnten.

Ich freue mich, wenn ich weniger Termine habe. Susanne Scham

Aktuell sind der 68-Jährige und die 67-Jährige noch politisch im Gammertinger Stadtrat und als Kreisrätin in Sigmaringen aktiv. „Ich freue mich, wenn ich weniger Termine habe. Was in Gammertingen passiert, werden wir natürlich weiter verfolgen“, sagt Susanne Scham. Ein zurück ist erstmal ausgeschlossen: Das Haus in Gammertingen ist bereits verkauft, sagen die beiden.