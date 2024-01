Kupferdiebe bedienen sich beim Stadion und in einer Garage der Gemeinde

Gammertingen

Gammertingen / Lesedauer: 1 min

Wegen Einbruchs und Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Gammertingen, nachdem sich Kupferdiebe zwischen Freitag und Dienstag an einer Garage der Gemeinde in der Josef-Wiest-Straße sowie einem Gerätehaus am Stadion zu schaffen gemacht haben.